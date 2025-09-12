Frontiera Italo-Slovena: Dati e Sfide del Controllo Migratorio

Il reimpianto del sistema di controlli alla frontiera italo-sloveno, conseguente alla temporanea sospensione dell’accordo di Schengen nel periodo tra il 21 ottobre 2023 e l’8 settembre 2025, ha generato dati significativi sul flusso migratorio in regione.

Secondo le rilevazioni della Polizia di Frontiera, la zona triestina ha visto l’identificazione di 4.787 individui privi di regolare permesso di soggiorno, un dato che sottolinea la persistente pressione migratoria e l’adattamento delle strategie di gestione delle frontiere.

L’intensificazione dei controlli, lungi dall’arginare il fenomeno, ha portato alla respinta di 1.694 migranti, evidenziando la necessità di approcci complessi che vadano oltre la semplice deterrenza.

Questi dati, apparentemente quantitativi, celano storie individuali, percorsi migratori complessi e le speranze disperate che spingono le persone ad affrontare viaggi pericolosi.

Parallelamente alla gestione dei flussi migratori, le attività di contrasto alle attività illegali hanno portato all’arresto di 365 persone.

Un numero rilevante, 187, è stato arrestato per reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, un’indicazione della presenza di reti di supporto che facilitano l’ingresso e la permanenza irregolare nel territorio.

Il resto degli arresti è stato eseguito nell’ambito di misure cautelari e mandati di arresto emessi per altri motivi, dimostrando come i controlli di frontiera possano anche coadiuvare le forze dell’ordine in attività diverse, legando la sicurezza delle frontiere alla sicurezza interna.

L’analisi delle attività illecite collegate ai flussi migratori rivela un quadro preoccupante: traffico di stupefacenti, contrabbando di tabacchi e il ricorso a veicoli rubati, spesso utilizzati per trasportare persone prive di documenti, sono diventati elementi strutturati che complicano la gestione del fenomeno migratorio e alimentano la criminalità organizzata.

Il contributo delle pattuglie miste italo-slovene, elemento chiave nella cooperazione transfrontaliera, ha permesso di rintracciare 1.461 individui, con una preponderanza di persone identificate in territorio sloveno (1.373).

Questa distribuzione geografica suggerisce che la pressione migratoria si concentra maggiormente sull’area slovena, richiedendo un coordinamento continuo e un’analisi condivisa delle dinamiche migratorie tra i due paesi.

La cooperazione transfrontaliera, lungi dall’essere una semplice formalità, rappresenta un elemento cruciale per affrontare le sfide poste dai flussi migratori irregolari e garantire un controllo efficace del confine, nel rispetto dei diritti umani e degli obblighi internazionali.