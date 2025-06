Fvg, 68,2 milioni per ricostruire dopo le intemperie

La giunta regionale Friuli Venezia Giulia ha ottenuto un finanziamento significativo di 68,2 milioni di euro destinato alla ricostruzione e al consolidamento del patrimonio pubblico danneggiato dagli eventi meteorologici estremi che hanno insidiato il territorio tra luglio e agosto 2023. Questi eventi, caratterizzati da venti impetuosi raggiungendo raffiche di 130 km/h, precipitazioni torrenziali e grandinate di eccezionale intensità, hanno lasciato un segno profondo in numerose aree regionali. L’assegnazione di queste risorse rappresenta un importante riconoscimento della capacità della Regione di aver accuratamente documentato l’entità dei danni subiti, un lavoro che ha permesso di ottenere la quota più alta a livello nazionale – pari al 29% del totale stanziato dal Ministero dell’Interno a favore di cinque regioni (Fvg, Veneto, Lombardia, Abruzzo ed Emilia-Romagna).Il finanziamento, distribuito in due tranche da 33,6 milioni nel 2025 e 34,6 milioni nel 2026, interviene a supporto di 96 Comuni coinvolti in 259 interventi mirati. Le aree più colpite, e conseguentemente beneficiarie di ingenti risorse, includono Mortegliano (13,5 milioni), Paularo (7,3 milioni), Sauris (6,4 milioni) e Resia (4,3 milioni). Gli interventi previsti spaziano dal ripristino urgente di infrastrutture stradali e ponti alla messa in sicurezza idrogeologica del territorio, con particolare attenzione alla prevenzione di futuri dissesti.Nonostante l’assegnazione di questi fondi statali, la ricognizione complessiva dei danni al patrimonio pubblico ha quantificato un ammontare superiore a 156 milioni di euro, mentre le richieste di risarcimento presentate da privati e imprese superano i 665,1 milioni, con quasi 29.364 istanze in attesa di valutazione. In risposta a questa situazione di emergenza, la Regione ha già mobilitato 191 milioni di euro, di cui 150 destinati a risarcimenti per privati e imprese e 35 milioni anticipati ai Comuni per alleviare la pressione sui loro bilanci.La priorità strategica della giunta regionale, come sottolineato dal Presidente Fedriga, è quella di ottimizzare la collaborazione con gli enti locali e accelerare i tempi di attuazione degli interventi. Per questo motivo, è stata introdotta la possibilità di anticipare fino al 50% delle risorse necessarie, consentendo l’avvio immediato dei lavori. La Regione si impegna a mantenere la sua reputazione di ente più efficiente nella gestione dei fondi europei e nazionali, assicurando un costante supporto tecnico e istituzionale per garantire che ogni euro sia impiegato in modo efficace e rapido. Qualora risorse rimanenti dovessero rendersi disponibili, queste saranno reinvestite per potenziare ulteriormente gli interventi e ampliare il perimetro di assistenza, evitando qualsiasi forma di dispersione o spreco. L’attenzione è focalizzata sulla resilienza del territorio e sulla protezione delle comunità colpite, mirando a ricostruire un futuro più sicuro e sostenibile.