Fvg, modello di sviluppo in revisione: tra sfide globali e resilienza locale.

Il panorama economico globale attuale, caratterizzato da una crescente frammentazione commerciale e da una tendenza alla regionalizzazione degli scambi, impone una revisione strategica del modello di sviluppo del Friuli Venezia Giulia. Storicamente orientato verso l’export extraeuropeo, il tessuto economico regionale si trova a navigare in acque agitate, richiedendo una transizione verso una maggiore focalizzazione sulla domanda interna e la creazione di un mercato più robusto all’interno dell’Unione Europea. Questa necessità è stata sottolineata da Massimo Gallo, direttore della Banca d’Italia in Fvg, evidenziando come le recenti politiche commerciali – inclusa l’evoluzione degli approcci statunitensi – stiano generando incertezza e potenziali contrazioni del commercio mondiale, stimabili fino al 5%.La resilienza delle imprese friulane si prospetta legata alla capacità di adattamento, richiedendo una diversificazione delle attività e un aumento della produttività per mitigare l’erosione dei margini di profitto. Tuttavia, Gallo ha identificato una sfida strutturale più profonda: la demografia. L’invecchiamento della popolazione, più accentuato in Fvg rispetto alla media nazionale, necessita di soluzioni concrete. L’integrazione e il reinserimento lavorativo delle donne, affiancati da investimenti pubblici mirati e servizi adeguati, si configurano come elementi cruciali per contrastare questo fenomeno.Barbara Zilli, assessore regionale alle Finanze, ha focalizzato l’attenzione sulla sinergia come fattore trainante per la tenuta economica regionale. La collaborazione virtuosa tra istituzioni pubbliche e realtà locali si è dimostrata un asset prezioso, e l’incremento degli investimenti – da 827 milioni nel 2019 a oltre 2 miliardi nel 2024 – rappresenta un volano fondamentale. Questi investimenti non sono finalizzati solo a supportare la transizione energetica, ma anche a fornire alle imprese strumenti concreti, come fondi di rotazione e accesso agevolato al credito, per affrontare le sfide che si profilano all’orizzonte.Il campanello d’allarme è stato lanciato da Bruno Malattia, presidente della Fondazione Friuli, che ha posto l’accento sulla sostenibilità a lungo termine del sistema produttivo regionale. La predominanza di microimprese, spesso inserite in catene di fornitura complesse e caratterizzate da margini di profitto limitati, espone il sistema a rischi significativi. La mancanza di una visione di lungo periodo, unita alla fuga di giovani talenti, alla debolezza del ricambio generazionale e all’età media elevata della popolazione, rischia di compromettere la vitalità del tessuto economico.La sfida, pertanto, non è semplicemente adattarsi alle fluttuazioni del mercato globale, ma ripensare radicalmente il modello di sviluppo, promuovendo l’innovazione, la specializzazione e la creazione di valore all’interno del territorio regionale. È necessario un cambio di paradigma che privilegi la qualità sull’estensione, la collaborazione sulla competizione e la sostenibilità a lungo termine sulla crescita immediata. Solo così il Friuli Venezia Giulia potrà affrontare con successo le sfide del futuro e preservare la prosperità delle generazioni a venire.