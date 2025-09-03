Gaza: Hamas, propaganda e la verità scomoda del conflitto.

L’emersione di narrazioni selettive e spesso distorte riguardo al conflitto israelo-palestinese solleva preoccupazioni profonde, alimentando involontariamente la propaganda di Hamas e offuscando la complessità della situazione.

La ripetizione acritica di versioni parziali, prive di un’analisi critica delle responsabilità e delle dinamiche operative, finisce per legittimare un’organizzazione terroristica che perpetra crimini di guerra e sfrutta la sofferenza umana a fini propagandistici.

È imperativo superare la tendenza a presentare il conflitto come una semplice dicotomia tra oppressori e oppressi, un’impostazione che semplifica eccessivamente una realtà intrisa di violenza, manipolazione e strategie di controllo.

Hamas, anziché essere percepita unicamente come vittima di un’ingiustizia storica, deve essere riconosciuta per la sua responsabilità primaria nella creazione e nel mantenimento di una crisi umanitaria devastante.

La popolazione palestinese di Gaza, pur affrontando condizioni di vita estremamente difficili, è vittima non solo delle politiche israeliane, ma soprattutto della gestione spietata e predatoria di Hamas.

Per anni, l’organizzazione ha deliberatamente mantenuto la popolazione in uno stato di povertà e dipendenza, utilizzando la sofferenza come strumento di ricatto politico e finanziario.

Le risorse destinate all’aiuto umanitario, invece di raggiungere la popolazione bisognosa, sono state in gran parte dirottate per finanziare attività militari e infrastrutture terroristiche.

La pratica di utilizzare civili, compresi bambini, come scudi umani, è una tattica deliberata e condannabile che viola il diritto internazionale umanitario e trasforma la popolazione civile in bersagli collaterali.

La collocazione di basi militari all’interno di scuole, ospedali e infrastrutture civili, dimostra una totale mancanza di rispetto per la vita umana e un’assoluta priorità per la propaganda bellica.

Queste azioni non solo mettono a rischio la popolazione civile, ma rendono più difficile per Israele condurre operazioni militari senza causare vittime innocenti.

L’impegno di alcuni attori politici, anche in Italia, a diffondere la propaganda di Hamas, spesso in cambio di vantaggi partitici o ideologici, è un fenomeno preoccupante che mina la credibilità del dibattito pubblico e ostacola la ricerca di soluzioni pacifiche.

È necessario un’analisi più profonda e imparziale delle dinamiche del conflitto, che tenga conto delle responsabilità di tutte le parti coinvolte e che metta al centro la protezione dei civili e la ricerca di una soluzione duratura che garantisca la sicurezza e la dignità di tutti.

La verità, scomoda e complessa, è che la popolazione palestinese è prigioniera di un regime terroristico che la usa come arma e ostacolo alla sua stessa liberazione.