Gaza, lutto e impegno: il giornalismo sotto attacco.

Il conflitto israelo-palestinese, con la devastante escalation di Gaza, si è configurato come il più cruento scenario mai documentato dalla stampa internazionale.

I dati sono agghiaccianti: oltre duecento e cinquanta giornalisti palestinesi, israeliani e stranieri hanno perso la vita nell’area, vittime collaterali di una guerra che mira a silenziare voci, a oscurare la verità.

Questa perdita incommensurabile, che rappresenta un attacco diretto alla libertà di informazione e al diritto del pubblico di essere informato, ha profondamente scosso la comunità giornalistica globale.

L’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI), consapevole del ruolo cruciale della stampa nel tessuto democratico e profondamente addolorata per la perdita di professionisti dedicati al racconto del mondo, si sente chiamata a manifestare la propria solidarietà.

L’USSI, pur operando prevalentemente nel campo dello sport, riconosce che il giornalismo, in ogni sua forma, è un’arma potente per la comprensione, l’empatia e la promozione della pace.

In segno di lutto e di speranza, l’USSI aderirà agli appelli internazionali per una cessazione immediata delle ostilità e per un futuro di dialogo e riconciliazione.

Durante la partita Italia-Israele, in programma a Udine, rappresentanti dell’USSI consegneranno ai fotografi accreditati un fiocchetto nero, un simbolo tangibile di ricordo e di impegno.

Questo gesto, semplice ma significativo, vuole onorare la memoria dei colleghi caduti, testimoniando la loro dedizione al servizio pubblico e la loro coraggio nell’affrontare zone di conflitto.

L’USSI sottolinea che il giornalismo sportivo, pur concentrato sull’eccellenza atletica e la competizione, non si preclude la consapevolezza delle dinamiche sociali e politiche che plasmano il mondo.

Gli sportivi sono parte integrante della società e le loro storie sono intrinsecamente legate al contesto in cui vivono.

I giornalisti sportivi, quindi, si sentono in dovere di raccontare non solo i risultati in campo, ma anche le vite, le speranze e le sofferenze delle persone che vivono in territori segnati da conflitti.

Il linguaggio dello sport, universale e capace di trascendere barriere culturali, può essere utilizzato per costruire ponti, promuovere la comprensione reciproca e diffondere messaggi di pace.

La tragedia di Gaza è un monito potente: la libertà di stampa non è un privilegio, ma un diritto fondamentale che deve essere difeso a ogni costo.

Un futuro senza armi è un futuro dove la voce dei giornalisti possa risuonare libera e senza paura, illuminando il cammino verso la riconciliazione.