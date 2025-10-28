Gemona, Venier: tumulazione sospesa in attesa di perizie tossicologiche.

L’autorizzazione alla tumulazione del corpo di Alessandro Venier, la cui tragica scomparsa ha scosso la comunità di Gemona, rimane sospesa in attesa del completamento di imprescindibili perizie tossicologiche.

A comunicare la situazione è il procuratore della Repubblica di Udine, Massimo Lia, nel quadro di un’inchiesta giudiziaria che presenta elementi di eccezionale complessità.

L’indagine, caratterizzata da una peculiarità che ne impone un’analisi particolarmente accurata, richiede una scrupolosa valutazione di ogni elemento probatorio al fine di definire le dinamiche del crimine e l’attribuzione delle responsabilità.

La gravità del gesto, perpetrato dalla madre e dalla compagna della vittima il 25 luglio scorso, unitamente alle modalità estreme e sconvolgenti con cui il corpo è stato ritrovato, rendono indispensabili approfondimenti scientifici di elevata precisione.

Rispondendo a interrogativi circa la prolungata sospensione delle esequie, il procuratore Lia ha sottolineato come un evento di tale portata, per la sua singolarità e per la drammaticità delle circostanze, si discosti radicalmente dalle prassi consolidate.

La necessità di escludere, con la certezza che solo una completa analisi scientifica può fornire, la presenza di sostanze stupefacenti o altre sostanze alteranti nel corpo della vittima, impone una dilazione temporale che va oltre le consuetudini.

Non è possibile, allo stato, prevedere una data precisa per il rilascio del nullaosta alla sepoltura, poiché l’iter peritale è in corso e dipende interamente dalla puntualità e dall’accuratezza del lavoro dei periti incaricati.

La priorità assoluta resta l’accertamento completo della verità, nell’interesse della giustizia e nel rispetto della memoria di Alessandro Venier.

La rigorosa osservanza di questo principio, pur comportando una sospensione delle esequie, si configura come il dovere imprescindibile delle istituzioni.