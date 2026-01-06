Gianpaolo Tosel, scomparso: un pilastro della giustizia friulana.

Gianpaolo Tosel, figura emblematica del panorama giuridico friulano, si è spento oggi all’età di 25 anni, lasciando un vuoto significativo in una carriera costellata di impegno civile e dedizione alla giustizia.

La sua scomparsa segna la fine di un percorso professionale intenso, intriso di responsabilità e di una profonda sensibilità verso le istanze della collettività.

Nato e cresciuto in Friuli Venezia Giulia, Tosel ha incarnato l’archetipo del magistrato rigoroso, animato da un forte senso del dovere e da un’incrollabile fede nella legalità.

La sua attività giudiziaria si è distinta per la partecipazione a complesse indagini di rilevanza nazionale, tra cui spicca il contributo offerto nell’ambito delle indagini relative alle Brigate Rosse, un periodo storico particolarmente delicato e cruciale per il Paese.

La sua esperienza in questi casi, che hanno richiesto acume, coraggio e un’attenta analisi di dati complessi, ha forgiato il suo approccio professionale, improntato alla ricerca della verità e alla tutela dei diritti.

Dal 1989 al 2000, Tosel ha guidato la Procura della Repubblica di Udine con autorevolezza e competenza, imprimendo un segno distintivo nel sistema giudiziario friulano.

La sua gestione si è caratterizzata non solo per l’efficienza, ma anche per l’attenzione all’innovazione e alla modernizzazione degli strumenti di indagine e di gestione dei processi.

Abbandonata la carriera giudiziaria, ha continuato a dedicarsi al servizio pubblico, ricoprendo il ruolo di Difensore Civico Regionale, testimoniando un continuo desiderio di tutelare i cittadini e garantire un accesso equo alla giustizia.

Oltre al suo impegno nell’amministrazione della giustizia, Gianpaolo Tosel coltivava una profonda passione per il calcio, che lo ha portato a impegnarsi attivamente nel mondo dello sport, in particolare nell’ambito della giustizia sportiva.

La sua competenza e la sua imparzialità lo hanno visto protagonista in diversi ruoli, dalla collaborazione all’Ufficio Inchieste della Figc, all’impegno nella Commissione Disciplinare, fino alla prestigiosa nomina a Giudice Sportivo da parte della Lega di Serie A, incarico che ha ricoperto con rigore e professionalità fino al 2016.

La sua esperienza nel calcio, lo ha esposto a dinamiche complesse e spesso controverse, ma ha sempre mantenuto un approccio equilibrato e orientato al rispetto delle regole, incarnando i valori di lealtà, coraggio e spirito di gioco corretto che sono fondamentali in ogni ambito della vita.

La sua eredità professionale e umana, lascia un segno indelebile nel tessuto sociale friulano e nel mondo della giustizia.