Giornata del Donatore: Solidarietà, Cultura e Nuova Autoemoteca

Il quattordicesimo giugno di ogni anno si radica come un appuntamento cruciale: la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. Ben oltre una mera procedura medica, questa celebrazione incarna un profondo valore umano, un’espressione tangibile di cittadinanza attiva e una potente testimonianza di solidarietà che trascende barriere geografiche e sociali. In un contesto storico complesso, segnato da conflitti e disuguaglianze, il gesto del donatore assume una risonanza particolare, divenendo simbolo di speranza e di potenziale riconciliazione.L’edizione 2024 si tinge di significato speciale, coincidente con l’anno in cui Gorizia e Nova Gorica condividono il prestigioso titolo di Capitale Europea della Cultura. Questa congiunzione astrale offre un’occasione unica per elevare la donazione di sangue a emblema di convivenza pacifica e di comprensione reciproca tra popoli. L’Associazione Donatori Volontari Sangue Fidas Isontina e la Croce Rossa Slovena di Nova Gorica, consapevoli di questa responsabilità, hanno scelto Piazza della Transalpina/Trg Evrope come scenario ideale per la celebrazione, un luogo simbolico di confine e di dialogo.La giornata si preannuncia ricca di eventi e significativi riconoscimenti. Oltre alla consueta sensibilizzazione, verranno consegnati defibrillatori, strumenti vitali per la prevenzione e l’intervento in situazioni di emergenza cardiaca. Si rinnovareà il gemellaggio tra la Croce Rossa Slovena di Nova Gorica e la sezione Fidas Isontina di Ronchi dei Legionari, un legame che rafforza la collaborazione transfrontaliera e l’impegno condiviso per la salute della comunità.Il momento clou della celebrazione sarà l’inaugurazione ufficiale della nuova unità mobile di raccolta regionale, un investimento strategico per potenziare il servizio di raccolta sangue e raggiungere un numero maggiore di potenziali donatori. Questo veicolo all’avanguardia, destinato a sostituire l’autoemoteca attualmente in servizio, sarà intitolato a Egidio Bragagnolo, figura esemplare nel mondo della donazione e testimone del valore imprescindibile della dedizione al prossimo.La realizzazione di questa nuova autoemoteca è il risultato di uno sforzo congiunto che vede il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali e finanziari. Fidas Isontina ha ottenuto il sostegno concreto del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e della Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia, dimostrando come la collaborazione e la visione condivisa siano elementi fondamentali per il progresso sociale e per la tutela della salute pubblica. L’entrata in servizio, prevista per la fine dell’estate, rappresenta un passo avanti significativo nell’offerta di un servizio sanitario efficiente e accessibile a tutti, un bene prezioso per l’intera comunità.