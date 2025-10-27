Giovani e Europa: Dialoghi, Storie e Progetti per il Futuro.

Voci, Percorsi, Emozioni: Un Dialogo tra Giovani e l’Europa del FuturoLa Regione Fvg, in collaborazione con EnAIP Fvg, presenta un’opportunità unica per giovani e cittadini attivi: un evento gratuito pensato per esplorare a fondo il concetto di cittadinanza europea e per ascoltare le storie di chi ha già intrapreso un percorso di impegno e crescita all’interno del progetto AttivaGiovani.

L’appuntamento è fissato per il 29 Ottobre, a partire dalle ore 16:00 presso Lino’seCo.

, un luogo pensato per favorire l’incontro e la condivisione.

L’assessore regionale al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia, Alessia Rosolen, sottolinea l’importanza di questa iniziativa come momento di riflessione e di costruzione collettiva, invitando i giovani a prendere parte attiva nel definire il futuro dell’Europa.

Il pomeriggio si aprirà con “Cantiere Europa”, un laboratorio interattivo e dinamico curato da Wild Routes ed Europiamo.

Questo spazio dedicato alla cittadinanza europea attiva non sarà una semplice lezione, ma un vero e proprio percorso esperienziale.

Attraverso giochi di ruolo, simulazioni e attività partecipative, i partecipanti saranno stimolati a interrogarsi sul significato di appartenere all’Unione Europea, a identificare le sfide che la attendono e a proporre soluzioni concrete.

L’obiettivo è trasformare la teoria in azione, incoraggiando la nascita di progetti e iniziative che possano contribuire a rafforzare il senso di comunità e di responsabilità condivisa.

La partecipazione al laboratorio è limitata a 16 persone ed è obbligatoria la prenotazione tramite il link: https://www.newschoolplus.it/it/corsi/00992-scoprire-attivagiovani-99979.

Alle ore 18:30 prenderà il via “La Voce del Futuro: l’Europa incontra i Giovani”, un talk show dedicato alle storie dei protagonisti di AttivaGiovani.

Si tratta di un’occasione imperdibile per ascoltare in prima persona le esperienze, le competenze acquisite e i percorsi di crescita intrapresi dai giovani partecipanti al progetto, accompagnati dai docenti e dai rappresentanti degli enti del Terzo Settore che li hanno sostenuti.

Questo momento di condivisione non sarà solo un racconto del passato, ma un’ispirazione per il futuro, un invito a superare le proprie paure e a cogliere le opportunità che l’Europa offre.

La partecipazione al talk show è gratuita, previa registrazione tramite il seguente link: https://forms.

office.com/pages/responsepage.

aspx?id=faPuSjXUVU2JmNxWSJb87ubaGSz3qHxFnYEOmfusfntURUVEMzM3TE9NQ1dOWTdFWjg4RDUwOEJHWi4ueroute=shorturlL’iniziativa si colloca all’interno del più ampio progetto AttivaGiovani 2023-2026, un’iniziativa cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 21-27 della Regione Fvg, attraverso il Programma Specifico PS 33/23.

Questo progetto mira a promuovere l’inclusione sociale, l’occupabilità e la partecipazione civica dei giovani, offrendo loro opportunità di formazione, di volontariato e di scambio culturale.