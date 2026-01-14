Gorizia, fenomeno da record: la Digital Art Gallery incanta il mondo.

La Digital Art Gallery di Gorizia, un’audace scommessa culturale incarnata nel progetto Go! 2025, si sta rivelando un fenomeno di straordinaria portata.

In soli 26 giorni dall’inaugurazione, ha accolto un flusso impressionante di visitatori, superando ampiamente le proiezioni più ottimistiche: centomila ingressi che testimoniano un’adesione popolare inattesa e un impatto significativo sul panorama artistico regionale e internazionale.

La media giornaliera di accesso, pari a 3.846 spettatori, si eleva a un picco spettacolare il 28 dicembre, suggerendo un’intensificazione dell’interesse durante le festività.

Nonostante l’inconveniente di due interruzioni di servizio, “blackout” tecnici che hanno temporaneamente sospeso l’esperienza per alcune ore, l’entusiasmo del pubblico non è venuto meno, dimostrando la potenza attrattiva dell’opera.

Il cuore pulsante della galleria è “Data Tunnel”, un’installazione immersiva e dinamica creata ad hoc dal rinomato artista digitale Refik Anadol.

Questa opera, un vero e proprio organismo sensibile ai dati, trasforma lo spazio in un ambiente cangiante e suggestivo, capace di coinvolgere lo spettatore in un dialogo emozionale con la tecnologia e l’arte.

Oltre ai visitatori già presenti, sessantamila prenotazioni testimoniano un futuro di affluenza costante e un’elevata domanda di accesso.

Con i suoi mille metri quadrati dedicati a installazioni a led di ultima generazione, la Digital Art Gallery si distingue come la più grande d’Europa, rappresentando un investimento strategico per la città di Gorizia e un lascito duraturo del programma Go! 2025.

L’infrastruttura non è solo una vetrina per l’arte digitale, ma anche un catalizzatore per lo sviluppo culturale, economico e turistico del territorio.

Il successo di questa iniziativa sottolinea come l’innovazione tecnologica, quando integrata con la creatività artistica, possa generare esperienze uniche e attrarre un pubblico eterogeneo.

L’impegno della Regione Friuli Venezia Giulia, e in particolare del Governatore Fedriga, ha permesso a Gorizia di affermarsi come un polo di riferimento internazionale nel campo dell’arte digitale, un riconoscimento che ne consolida l’identità e ne proietta l’immagine verso il futuro.

L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di come la pubblica amministrazione possa sostenere e promuovere l’eccellenza artistica, generando benefici tangibili per l’intera comunità.