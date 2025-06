Gorizia: Go! 2025, l’Eredità di un Boom Turistico Inatteso

Gorizia: l’Eredità di Go! 2025 e la Riscoperta di un TerritorioIl 2025 si configura come un anno di svolta per Gorizia e per l’intera regione Friuli Venezia Giulia, con i primi cinque mesi che registrano un’impennata turistica senza precedenti. I dati parlano chiaro: oltre 28.000 visitatori hanno attraversato le porte del Castello, con visite guidate e percorsi tematici costantemente esauriti, e un incremento generalizzato della domanda di biglietti per musei e mostre cittadine. Questo dinamismo è innegabilmente legato all’iniziativa Go! 2025, Capitale Europea della Cultura, che ha agito come catalizzatore per una trasformazione profonda nel panorama turistico locale.Le strutture ricettive hanno registrato un aumento delle presenze turistiche del 19,9% rispetto al 2024, un segnale di vitalità che riflette un trend consolidato nel tempo. Già nel 2024, Gorizia e le aree circostanti (Monfalcone e il Collio) avevano superato il mezzo milione di presenze, un risultato significativo che testimonia la crescente attrattiva del territorio. L’analisi delle provenienze rivela un’evoluzione interessante: un marcato incremento dei visitatori stranieri (+64%), con particolare rilevanza dei flussi provenienti da Croazia (+69,6%), Slovenia (+127,5%) e Austria (+273,6%), quest’ultima rappresentando una componente straniera di rilievo. Questo dato sottolinea l’efficacia della strategia di promozione internazionale e la capacità di attrarre un pubblico diversificato.Parallelamente, si registra un’espansione dei flussi turistici italiani, con un aumento degli arrivi da regioni del Centro-Sud e del Nord-Est. La Sicilia (+23,5%), l’Abruzzo (+114%), l’Umbria (+51,7%) e la Toscana (+13,9%) contribuiscono a questo dinamismo, così come il Triveneto, con il Veneto (+43,7%), il Trentino-Alto Adige (+153,3%) e la Lombardia (+68,3%). Questa diversificazione delle provenienze testimonia la capacità di attrarre un pubblico italiano più ampio e proveniente da diverse aree geografiche.Se si confrontano i dati attuali con quelli del 2019, ultimo anno pre-Covid, la crescita turistica di Gorizia assume contorni ancora più significativi: i visitatori sono raddoppiati (+118%), un risultato straordinario che indica un cambiamento radicale nel posizionamento della città come destinazione turistica.Il sindaco Rodolfo Ziberna sottolinea con entusiasmo l’impatto trasformativo di Go! 2025, descrivendo un vero e proprio “rivoluzione” che ha portato Gorizia e il suo territorio a essere riconosciuti come mete turistiche di pregio. La sfida ora è quella di consolidare questo successo e di garantire una prospettiva sostenibile per il futuro, al di là del 2025. Un plauso particolare è rivolto agli operatori economici locali, in particolare ristoratori, che hanno dimostrato grande capacità di adattamento e di risposta alle crescenti esigenze dei visitatori. Questo impegno congiunto tra istituzioni, operatori e comunità locale si rivela fondamentale per costruire un futuro turistico solido e duraturo per Gorizia e per l’intera regione. L’eredità di Go! 2025 non è solo un boom temporaneo, ma un punto di partenza per una nuova era di sviluppo turistico e culturale.