Gorizia: le cabine telefoniche riaccendono i ricordi di un’epoca.

Il suono di un’epoca: Gorizia riaccende la memoria della telefonia italianaIl Comune di Gorizia, in un’iniziativa di profondo valore culturale e sociale, ha dato il via a un progetto inedito per il panorama nazionale: “Il telefono nella nostra memoria”.

In collaborazione con TIM e l’Archivio Storico TIM di Torino, il progetto mira a restituire dignità e significato a due iconiche cabine telefoniche, trasformandole in veri e propri laboratori di memoria collettiva e strumenti di dialogo intergenerazionale.

L’operazione, che si colloca all’interno del programma Go! 2025, quando Gorizia e Nova Gorica saranno Capitale Europea della Cultura, trascende la semplice conservazione di oggetti del passato.

Si tratta di un tentativo consapevole di creare un ponte tra le generazioni, stimolando la curiosità dei più giovani e rievocando per gli adulti un’epoca segnata da rituali, attese e una peculiarità emotiva legata all’atto stesso della comunicazione vocale a distanza.

La prima cabina, già fiorente ai Giardini Pubblici, in un luogo simbolo come il controviale Monsignor Pietro Cocolin, è un debutto significativo.

Una seconda installazione è in procinto di essere collocata, con il piazzale della stazione ferroviaria tra le location più accreditate.

Questi luoghi, crocevia di storie e di passaggio, amplificano il valore simbolico delle cabine.

Il sindaco Rodolfo Ziberna ha evocato con emozione il ricordo delle lunghe code per ottenere un gettone, l’attesa palpitante per una chiamata importante, l’imperativo di concisione dettato dal costo.

Questi dettagli, apparentemente insignificanti, costituiscono il tessuto connettivo di un’esperienza condivisa che definì un’epoca.

L’iniziativa, dunque, non è solo un esercizio di archeologia industriale, ma una celebrazione di un modo di essere, di una lentezza che oggi ci appare quasi perduta.

Le cabine recuperate, provenienti rispettivamente da via Roma e via Vittorio Veneto, rappresentano due momenti cruciali nella storia della telefonia italiana.

La prima, un modello L72, è l’iconica cabina gialla, introdotta nel 1972 e immediatamente diventata un punto di riferimento visivo nel paesaggio urbano.

La seconda, il modello L79 del 1979, ha assunto il colore rosso, diventando un simbolo ancora più vibrante di un’epoca di cambiamenti sociali e tecnologici.

L’Archivio Storico TIM ha contribuito in modo significativo al progetto, fornendo materiale d’archivio – immagini, documenti, testimonianze – che arricchiscono le installazioni di profondità storica e aneddotica.

I pannelli informativi all’interno delle cabine non si limitano a illustrare l’evoluzione tecnica della telefonia, ma raccontano anche come questo strumento abbia plasmato le relazioni umane, influenzato i costumi e contribuito a definire l’identità di un paese.

L’operazione si pone come un esempio virtuoso di come la cultura e l’innovazione possano coesistere e arricchirsi a vicenda, creando un’esperienza significativa per la comunità e offrendo una prospettiva unica sulla storia della comunicazione e della società italiana.

Più che semplici manufatti del passato, queste cabine telefoniche diventano così custodi di storie, testimoni silenziosi di un’epoca indimenticabile.