Gorizia: Sequestrati 110 kg di cocaina, arrestato trafficante

Un colpo durissimo al traffico internazionale di stupefacenti è stato inferto dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Gorizia, che hanno intercettato e sequestrato un ingente quantitativo di cocaina, stimato in oltre 110 chilogrammi.

La sostanza, una volta diluita e distribuita sul territorio, avrebbe potuto generare per i trafficanti un profitto illecito stimabile in circa 20 milioni di euro, cifre che testimoniano la portata dell’organizzazione criminale coinvolta e la sua capacità di infiltrazione nelle dinamiche economiche transfrontaliere.

L’operazione, frutto di un’attività di controllo mirata e intensificata, si è concretizzata sull’autostrada A2/A23, nei pressi della barriera autostradale del Lisert.

Un autoarticolato, proveniente dall’Italia e diretto in Slovenia, è stato sottoposto a un controllo di routine, il quale si è rivelato essere il punto di partenza di un’indagine più approfondita.

L’automezzo, formalmente registrato a una società con sede in Croazia e apparentemente impegnato nel trasporto di materiali da costruzione, ha destato immediatamente i sospetti dei militari, innescando una sequenza di eventi che hanno portato alla scoperta del carico illecito.

Inizialmente, l’alt intimato ai conducenti è stato ignorato, dando il via a un breve inseguimento che si è concluso con la fermata forzata del veicolo.

Il comportamento nervoso e l’evasività del conducente, unitamente all’anomalia riscontrata in un fanale non funzionante, hanno rafforzato i sospetti dei finanzieri, conducendoli ad un’ispezione più accurata della cabina di guida.

All’interno, sono stati rinvenuti tre borsoni, contenenti 101 panetti di cocaina, ciascuno del peso di circa un chilogrammo.

L’intervento delle unità cinofile specializzate del Reparto Operativo Aeromobile ha contribuito in maniera decisiva al successo dell’operazione, accelerando l’individuazione del carico nascosto e confermando le intuizioni dei militari.

L’intera operazione rivela una sofisticata strategia di occultamento, volta a eludere i controlli alle frontiere e a garantire il transito sicuro della merce illecita.

Il conducente, un uomo di origine serba, è stato arrestato in flagranza di reato, accusato di detenzione, trasporto e traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravato.

L’uomo è stato trasferito presso il carcere di Gorizia, a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono le indagini per identificare i complici e ricostruire le dinamiche dell’organizzazione criminale che si cela dietro questa operazione, gettando luce su possibili collegamenti e rotte utilizzate per il traffico di droga nel nord est italiano.

L’episodio sottolinea la crescente necessità di una collaborazione internazionale rafforzata per contrastare efficacemente il crimine organizzato e proteggere la sicurezza delle comunità transfrontaliere.