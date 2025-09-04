Governance portuale Trieste-Monfalcone: verso una svolta?

La questione della governance del Porto di Trieste e Monfalcone, avvolta per settimane da un intenso dibattito politico e amministrativo, sembra prossima a una risoluzione.

Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha espresso un cauto ottimismo riguardo alla decisione che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è atteso a prendere entro la conclusione del mese di settembre.

La complessa vicenda, caratterizzata da una serie di candidature non andate a buon fine e da un acceso confronto tra le diverse anime politiche regionali e nazionali, ha evidenziato la cruciale importanza strategica del sistema portuale per l’economia locale e nazionale.

Il Porto di Trieste, in particolare, rappresenta un nodo logistico di primaria rilevanza nel contesto europeo, con un impatto significativo sull’occupazione, sul commercio internazionale e sullo sviluppo infrastrutturale del territorio circostante.

Monfalcone, pur con dimensioni inferiori, gioca un ruolo complementare, specializzandosi in settori specifici e rafforzando la competitività complessiva del sistema.

La ricerca della figura ideale per guidare un’istituzione così strategica non è un compito semplice.

È necessario individuare un leader dotato di visione, competenza gestionale, conoscenza approfondita del settore marittimo e capacità di mediazione tra i diversi interessi in gioco.

La nomina, infatti, non riguarda solo l’aspetto amministrativo, ma incide direttamente sulle future strategie di sviluppo, sull’attrazione di investimenti e sulla capacità di rispondere alle sfide poste dalla transizione ecologica e dalla digitalizzazione.

Le polemiche che hanno preceduto l’attuale fase di riflessione hanno messo in luce le tensioni esistenti tra le diverse forze politiche, spesso orientate a privilegiare logiche di partito a scapito dell’interesse pubblico.

Fedriga, pur sottolineando la sua fiducia nella decisione del ministro Salvini, implicitamente riconosce la complessità del quadro e la necessità di superare le divisioni per garantire la stabilità e la crescita del Porto.

La decisione imminente rappresenta un momento cruciale.

Non si tratta solo di assegnare un incarico, ma di gettare le basi per un futuro prospero per il Porto e per il Friuli Venezia Giulia, in un contesto globale in continua evoluzione.

L’obiettivo deve essere quello di restituire al sistema portuale una governance solida, trasparente e orientata al futuro, capace di rispondere efficacemente alle esigenze del territorio e del Paese.