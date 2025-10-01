ICOP: Crescita a +104% nel 2025, Leader nel Sottosuolo

ICOP S.

Società Benefit: Un Primo Semestre 2025 di Crescita Strategica e Innovazione nel Settore delle Infrastrutture SottosuoloIl bilancio consolidato del primo semestre 2025 di ICOP S.

Società Benefit rivela una performance straordinaria, segnando un’accelerazione significativa della crescita e confermando la leadership del Gruppo nel panorama europeo e internazionale delle opere di ingegneria del sottosuolo.

I ricavi hanno registrato un aumento vigoroso, raddoppiando a 160 milioni di euro (+104%), un dato che riflette l’efficacia della strategia aziendale e la crescente domanda di soluzioni specializzate nel settore delle infrastrutture.

L’EBITDA, indicatore chiave della redditività operativa, ha raggiunto i 26,9 milioni di euro (+37%), con un EBITDA Margin pari al 16,8%, a testimonianza di una gestione efficiente dei costi e di un pricing competitivo.

L’utile netto ha mostrato un incremento del 47%, attestandosi a 10,8 milioni di euro, evidenziando la capacità del Gruppo di tradurre la crescita dei ricavi in profitti sostenibili.

Il backlog, ovvero l’ammontare di lavori già contrattualizzati e da eseguire, supera i 1,4 miliardi di euro, garantendo una solida base di lavoro per i prossimi periodi.

La posizione finanziaria netta si attesta a 132,9 milioni di euro, a dimostrazione della robustezza patrimoniale e della capacità di finanziamento del Gruppo.

ICOP, pioniere nel settore come prima Società Benefit, continua a consolidare la sua presenza sui principali mercati globali.

Attraverso la controllata AGH, opera con successo negli Stati Uniti, mentre direttamente gestisce progetti cruciali in Europa, tra cui le metropolitane di Parigi e Copenaghen, nonché il rafforzamento delle infrastrutture per il trasporto energetico e idrico, con interventi su gasdotti e acquedotti.

La sede centrale del Gruppo si trova a Basiliano (Udine), e l’organizzazione impiega oltre 1.100 professionisti in tutto il mondo, un capitale umano fondamentale per la realizzazione di progetti complessi e all’avanguardia.

Il 2025 è stato un anno di espansione strategica, con l’acquisizione di AGH negli Stati Uniti e di Palingeo in Italia.

Queste operazioni, definite “strategiche” dall’Amministratore Delegato Piero Petrucco, hanno ampliato l’offerta di servizi di ICOP e rafforzato la sua posizione competitiva nei settori delle fondazioni speciali e del geotecnico, sia negli Stati Uniti che in Italia.

Si attendono, inoltre, nei prossimi mesi, i primi benefici tangibili derivanti dalle sinergie generate da queste acquisizioni.

L’attenzione all’innovazione tecnologica rimane un pilastro fondamentale della strategia di ICOP.

Il Gruppo continua a investire nello sviluppo di soluzioni avanzate, in particolare nel campo delle tecnologie trenchless, che minimizzano l’impatto ambientale degli interventi.

Parallelamente, si sta focalizzando sulla crescita in comparti ad alta marginalità, come le opere marittime e la manutenzione portuale, aree in cui l’esperienza e le competenze specifiche di ICOP rappresentano un vantaggio competitivo significativo.

La visione a lungo termine di ICOP include l’espansione in nuovi mercati geografici e l’approfondimento della sua offerta di servizi, sempre con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale d’impresa.