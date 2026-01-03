Incendio a Lauco (Udine): fiamme divorano 10 ettari di bosco

Un’emergenza ambientale di notevole portata si sta sviluppando nel territorio comunale di Lauco, in provincia di Udine, dove un vasto incendio boschivo divampa da diverse ore.

La situazione, scattata poco prima delle ore 21 del 3 gennaio, ha immediatamente mobilitato le risorse di soccorso locali, e le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.

La prima segnalazione, ricevuta dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Udine, descriveva un rogo in rapida propagazione che interessava i pascoli collinari sopra la frazione di Buttea.

La rapidità di risposta è stata cruciale: la squadra del distaccamento di Tolmezzo, specializzata in interventi di questo tipo, è stata immediatamente inviata sul posto con un’autopompa e un autocarro 4×4 equipaggiato con modulo AIB (Antincendio Boschivo), una dotazione essenziale per affrontare incendi in aree impervie e difficilmente accessibili.

L’analisi preliminare dei pompieri suggerisce che le fiamme potrebbero aver già percorso una superficie considerevole, stimata in circa 10 ettari.

La velocità di propagazione è determinata da diversi fattori, tra cui la tipologia della vegetazione (presumibilmente un misto di arbusti e alberi a bosco aperto), la direzione e l’intensità del vento, e le condizioni meteorologiche generali.

L’aridità del periodo, spesso aggravata da ondate di calore estive, può rendere la vegetazione particolarmente combustibile, aumentando il rischio di incendi di grandi dimensioni.

Considerata la complessità e la portata dell’incendio, è stato prontamente attivato il supporto del Corpo Forestale Regionale (CFR).

Le squadre del CFR, con la loro profonda conoscenza del territorio e l’utilizzo di tecniche specifiche per la gestione attiva degli incendi, sono fondamentali per contrastare le fiamme e prevenire un’ulteriore espansione.

Il CFR agisce in sinergia con i vigili del fuoco, coordinando le operazioni a livello strategico e operativo.

L’intervento in corso rappresenta una sfida significativa per le squadre di soccorso, che operano in condizioni spesso difficili, affrontando fumo denso, terreni irregolari e la costante minaccia di propagazione rapida delle fiamme.

La priorità è la salvaguardia delle persone e delle infrastrutture, seguita dall’estinzione completa dell’incendio e dalla prevenzione di nuovi focolai.

L’evento sottolinea l’importanza della prevenzione degli incendi boschivi, attraverso campagne di sensibilizzazione, monitoraggio costante del territorio e manutenzione della vegetazione.

La collaborazione tra enti locali, comunità e cittadini è fondamentale per proteggere il patrimonio naturale del Friuli Venezia Giulia e garantire la sicurezza delle persone.