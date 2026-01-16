Incendio a Morsano al Tagliamento: anziana ferita, famiglie ricoverate

Nella tranquilla cornice di Morsano al Tagliamento, una serata si è interrotta bruscamente a seguito di un incendio devastante, scoppiato attorno alle 23 di ieri.

Le fiamme, originariamente presumibilmente originate da un difetto in un impianto elettrico, hanno rapidamente trasformato un appartamento al primo piano di una palazzina residenziale in un luogo di pericolo e sofferenza.

La gravità dell’evento si è manifestata immediatamente con il ferimento della sola residente, una donna anziana di 69 anni, che si è trovata intrappolata nell’abitazione.

Le sue condizioni, descritte come serie, l’hanno resa necessaria la ricovero immediato presso l’ospedale di Pordenone, dove riceve le cure più adeguate.

L’estensione del disastro non si è limitata all’appartamento interessato: il fumo denso e altamente tossico, prodotto dalla combustione di materiali plastici e altre sostanze presenti nell’alloggio, si è propagato rapidamente attraverso il vano scale, raggiungendo le abitazioni sottostanti.

La famiglia che viveva al piano inferiore ha subito un impatto significativo.

Il padre, colpito dall’inalazione di fumo, è stato ricoverato a Pordenone, mentre la madre e il figlio sono stati trasportati all’ospedale di San Vito al Tagliamento per ricevere cure specifiche.

L’episodio sottolinea la pericolosità dei fumi prodotti dagli incendi, capaci di causare danni respiratori e conseguenze a lungo termine.

Il tempestivo intervento dei vicini di casa si è rivelato cruciale.

La loro prontezza nel dare l’allarme e nel tentativo di contenere le fiamme, prima dell’arrivo dei soccorsi ufficiali, ha contribuito a mitigare la situazione.

I vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento, intervenuti prontamente con due mezzi specializzati, hanno operato con efficienza, concentrandosi sulle attività di smassamento, rimozione dei detriti e sulla messa in sicurezza dell’area.

L’appartamento, gravemente compromesso dall’azione del fuoco e dalla tossicità dei fumi, è stato dichiarato inagibile, evidenziando la necessità di interventi di ristrutturazione completi.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che stanno conducendo accertamenti per stabilire con precisione le cause dell’incendio, escludendo o confermando l’ipotesi del guasto elettrico e verificando eventuali negligenze o fattori contributivi.

L’evento drammatico solleva importanti riflessioni sulla sicurezza domestica, sull’importanza della manutenzione degli impianti elettrici, sulla necessità di installare rilevatori di fumo funzionanti e sulla consapevolezza delle procedure da seguire in caso di emergenza.

L’episodio rappresenta un duro colpo per la comunità locale, che ora si stringe attorno alle famiglie colpite, auspicando una rapida ripresa e un ritorno alla serenità.