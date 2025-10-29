Incendio alle Ferriere Nord: grave emergenza nel complesso Pittini

Un grave incidente ha colpito il complesso industriale delle Ferriere Nord del Gruppo Pittini a Osoppo, in provincia di Udine, nel tardo pomeriggio di oggi.

Un incendio di notevoli dimensioni è divampato all’interno di un capannone, apparentemente innescato da un guasto a un trasformatore alimentato a olio, un elemento critico per la gestione dell’energia in contesti industriali di questa portata.

La rapidità con cui le fiamme si sono propagate ha richiesto un intervento immediato e coordinato.

I vigili del fuoco di Udine, con una squadra altamente specializzata, sono stati i primi a raggiungere la scena, seguiti dal supporto cruciale del distaccamento di Gemona del Friuli, che ha mobilitato una squadra e un’autobotte.

La complessità dell’intervento ha reso necessario l’intervento di risorse aggiuntive, con l’autoscala del Comando di Pordenone schierata per altezza e una autobotte kilolitrica proveniente dal distaccamento aeroportuale di Ronchi dei Legionari (Gorizia), attrezzatura indispensabile per la gestione di ingenti volumi di schiuma estinguente, elemento fondamentale per domare un incendio di questo tipo.

Le operazioni di spegnimento si concentrano sulla limitazione del perimetro dell’incendio al capannone interessato, un obiettivo primario per evitare una propagazione a strutture adiacenti e potenzialmente più delicate.

I vigili del fuoco stanno impiegando tecniche avanzate, con l’utilizzo di cestelli delle autoscale per raggiungere zone di difficile accesso e distribuire in modo mirato la schiuma, massimizzando l’efficacia dell’intervento e minimizzando i danni collaterali.

L’impiego della schiuma è essenziale non solo per soffocare le fiamme, ma anche per raffreddare il trasformatore e prevenire un’ulteriore esplosione o rilascio di sostanze pericolose contenute nell’olio.

Al momento, fortunatamente, non si registrano persone coinvolte nell’incidente.

Tuttavia, la gravità dell’evento e la presenza di materiale infiammabile e potenzialmente tossico richiedono la massima cautela e un’analisi approfondita delle cause e dei danni una volta spento l’incendio.

L’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza degli impianti e sull’importanza di protocolli di manutenzione rigorosi per prevenire simili eventi in contesti industriali ad alto rischio come le Ferriere Nord, un’area con una lunga storia e un ruolo significativo nell’economia regionale.

L’evento ha inevitabilmente generato disagi per la popolazione locale e un impatto sull’attività produttiva del Gruppo Pittini, con conseguenze che saranno valutate nei prossimi giorni.