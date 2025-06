Incidente a Marsure: Jeep militare fuori strada, indagini in corso.

Questa mattina, nei pressi di Marsure di Aviano, in provincia di Pordenone, un incidente che ha coinvolto un veicolo militare ha destato preoccupazione e mobilitato ingenti risorse di soccorso. Un convoglio di mezzi della Brigata Ariete, impegnato in un’attività operativa di trasferimento, ha subito un inaspettato sbandamento, riportando il veicolo, una Jeep militare, fuori dalla sede stradale.L’episodio, avvenuto in un contesto di traffico ordinario, ha immediatamente suscitato l’intervento delle forze dell’ordine locali, i Carabinieri della Compagnia di Aviano, che hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica precisa dell’accaduto. Le cause dell’incidente, attualmente al vaglio degli inquirenti, potrebbero essere molteplici: condizioni del manto stradale, fattori ambientali quali nebbia o pioggia, un guasto meccanico improvviso o, infine, un errore umano.La risposta delle autorità è stata tempestiva e coordinata. I Vigili del Fuoco di Pordenone, con il loro equipaggiamento specializzato, si sono prontamente recati sul luogo dell’incidente per estrarre il veicolo e mettere in sicurezza l’area. La centrale operativa Sores Fvg, il servizio di emergenza sanitaria regionale, ha attivato un dispositivo di soccorso avanzato. Oltre a due ambulanze convenzionate e un’automedica, sono stati immediatamente dislocati due elicotteri dell’emergenza aerea, pronti a intervenire in caso di necessità e a trasportare eventuali feriti in strutture ospedaliere specializzate. La presenza degli elicotteri sottolinea l’importanza attribuita alla rapidità delle cure, soprattutto in situazioni potenzialmente critiche.Nonostante la gravità apparente dell’incidente, le prime informazioni fornite dai soccorritori indicano che nessuno dei sei militari coinvolti verserebbe in pericolo di vita. Alcuni di loro hanno riportato ferite lievi, verosimilmente contusioni e distorsioni, mentre altri sono stati trasportati in ospedale per accertamenti precauzionali. La Brigata Ariete, rinomata per la sua preparazione e il suo impegno in missioni internazionali, ha prontamente avviato un’indagine interna per accertare le responsabilità e prevenire il ripetersi di simili eventi. L’episodio solleva interrogativi importanti sulla sicurezza delle operazioni militari su strada e sulla necessità di continue revisioni dei protocolli di sicurezza, in un contesto in cui la complessità delle missioni richiede una costante attenzione al dettaglio e una formazione continua del personale.