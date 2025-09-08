Incidente a Monfalcone: Lavoratore Gravemente Ferito in Fincantieri

Un grave incidente ha scosso la complessa realtà industriale dei cantieri navali di Fincantieri a Monfalcone, innescando un’indagine approfondita sulle dinamiche della sicurezza sul lavoro.

Stamattina, un lavoratore impiegato da una società esterna specializzata in verniciature industriali è stato coinvolto in un incidente con un mezzo di movimentazione merci, un muletto, all’interno dell’area di cantiere.

L’uomo, di 45 anni e residente nella città, si trovava ad operare in un’area dove la complessità delle operazioni di verniciatura richiede un’estrema attenzione e coordinamento.

Secondo le prime ricostruzioni, il muletto, manovrato in retromarcia da un collega, ha accidentalmente colpito l’arto inferiore del lavoratore.

L’impatto ha causato lesioni gravi, che richiedono un intervento medico urgente e specializzato.

Nonostante la gravità delle ferite, l’operaio è rimasto cosciente durante l’emergenza, consentendo un primo intervento di stabilizzazione immediato sul luogo dell’incidente.

Successivamente, è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale di Cattinara a Trieste, un centro di riferimento per le emergenze mediche della regione.

Le sue condizioni attuali sono considerate serie, ma al momento non vi sarebbero elementi che suggeriscano un pericolo di vita imminente.

L’evento ha immediatamente attivato protocolli di sicurezza e indagine.

I Carabinieri della Compagnia di Monfalcone stanno conducendo le indagini per accertare le responsabilità dirette dell’incidente, analizzando le testimonianze dei presenti e i filmati di eventuali telecamere di sorveglianza presenti nell’area.

Parallelamente, gli ispettori dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina hanno avviato un’ispezione approfondita per verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro, esaminando le procedure operative, la formazione del personale e l’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale.

L’incidente solleva interrogativi cruciali sulla gestione della sicurezza in contesti industriali complessi come i cantieri navali, dove la presenza di macchinari pesanti e la simultaneità di diverse attività aumentano il rischio di incidenti.

Si rende necessario un esame critico delle pratiche di formazione, supervisione e manutenzione dei mezzi di lavoro, nonché un rafforzamento della cultura della sicurezza, che deve coinvolgere tutti i livelli aziendali e i lavoratori di tutte le imprese presenti in cantiere.

La priorità assoluta deve essere la prevenzione di eventi simili, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti.