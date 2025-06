Incidente A27: Code di 6 km tra San Donà e Cessalto

Alle prime ore del mattino, precisamente attorno alle 7:30, un complesso incidente stradale ha interrotto la normale circolazione sull’autostrada A27, nel tratto cruciale che collega San Doná di Piave e Cessalto, in direzione Trieste. L’evento, verificatosi al chilometro 427, ha visto coinvolti tre veicoli pesanti: due autocarri di grandi dimensioni e un furgone commerciale.La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ma le prime ricostruzioni suggeriscono un’interazione complessa tra i veicoli, probabilmente aggravata dalle condizioni di traffico e, verosimilmente, da una combinazione di fattori umani ed ambientali. L’impatto ha causato lesioni a due conducenti, i quali sono stati prontamente soccorsi dal personale sanitario intervenuto e trasportati in strutture ospedaliere per le cure necessarie. La gravità delle ferite non è stata ancora definita ufficialmente, ma si presume che richiedano un monitoraggio e una terapia adeguati.Per gestire l’emergenza e minimizzare l’impatto sulla rete viaria, Autostrade Alto Adriatico ha immediatamente attivato il piano operativo, deviando il flusso di veicoli in arrivo da Venezia tramite l’utilizzo strategico di pannelli a messaggio variabile. Questa misura, volta a reindirizzare il traffico sulla A27/A28, si è dimostrata fondamentale per attenuare la congestione e prevenire un ulteriore blocco della circolazione. Nonostante gli sforzi, si registrano attuali code di circa 6 chilometri, indicando una significativa riduzione della fluidità del traffico.Le operazioni di soccorso, che coinvolgono personale specializzato dei vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri, sono tuttora in corso. La priorità è la rimozione dei veicoli incidentati e la pulizia della carreggiata, al fine di garantire la sicurezza delle squadre operative e preparare il terreno per la riapertura della strada. Una volta completate queste attività, si procederà alla riapertura della corsia di sorpasso, consentendo così il graduale ritorno alla normalità della circolazione e il ripristino completo della viabilità autostradale. L’evento solleva, inoltre, interrogativi sulla sicurezza autostradale, l’importanza della manutenzione delle infrastrutture e la necessità di promuovere comportamenti responsabili alla guida, soprattutto nelle ore di punta e in condizioni di traffico intenso.