Incidente A4: sei mezzi pesanti coinvolti, grave impatto sulla viabilità

Alle ore 11:53 di questa mattina, un complesso incidente stradale ha coinvolto sei veicoli pesanti sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra Duino e Monfalcone Est, in direzione Venezia, generando significative ripercussioni sulla viabilità.

L’evento, che ha richiesto un massiccio intervento di soccorso, ha rapidamente paralizzato una porzione cruciale di questa arteria autostradale, vitale per il traffico merci e passeggeri.

Immediatamente allertati, i vigili del fuoco del distaccamento di Opicina, coadiuvati da quelli di Monfalcone e supportati da un mezzo polisoccorso e dal funzionario di guardia proveniente dalla sede centrale di Trieste, si sono recati sul posto.

La tempestività del loro intervento è stata fondamentale per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza dell’area.

Significativamente, tutti gli autisti dei veicoli coinvolti sono riusciti ad estrarre autonomamente dalle loro cabine, dimostrando un’iniziale capacità di reazione e un’attenzione alla propria incolumità, seppur in un contesto traumatico.

Nonostante ciò, due di loro hanno manifestato sintomi che hanno reso necessario un intervento sanitario avanzato, venendo trasportati in ospedale per accertamenti approfonditi.

L’analisi preliminare dei danni ha rivelato che quattro dei sei veicoli hanno subito danni ingenti, richiedendo operazioni di rimozione complesse e specializzate.

La dispersione di materiale inerte, proveniente da uno dei carichi trasportati, ha reso necessaria un’accurata pulizia del manto stradale, contribuendo alla durata complessiva dell’intervento.

I restanti due mezzi, pur coinvolti nell’incidente, hanno potuto proseguire il viaggio, seppur presumibilmente danneggiati e richiedenti verifiche successive.

La gestione del traffico, immediatamente conseguente all’incidente, ha richiesto la temporanea chiusura del tratto autostradale compreso tra Sistiana e Monfalcone Est, unitamente agli ingressi di Duino e Sistiana in direzione Venezia.

Questa decisione, seppur impattante, si è rivelata essenziale per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli incidentati, minimizzando al contempo il rischio di ulteriori collisioni.

La concessionaria autostradale, Autostrade Alto Adriatico, ha riaperto il tratto alle ore 16:00.

Per alleviare la pressione sul sistema viario, si è attuato uno scambio di carreggiata dedicato esclusivamente al traffico pesante, deviando i mezzi pesanti su altre direttrici.

Parallelamente, in collaborazione con la polizia stradale, è stato implementato un sistema di laminazione al valico di Fernetti per gli autoarticolati provenienti dalla Slovenia e diretti in Italia, con un peso superiore alle 7,5 tonnellate, limitandone temporaneamente il flusso per circa novanta minuti.

Questa misura precauzionale mirava a prevenire la formazione di lunghe code, sia sull’autostrada che nei centri urbani circostanti, mitigando così le conseguenze dell’emergenza.

L’incidente sottolinea l’importanza di protocolli di sicurezza rigorosi e di una pronta risposta coordinata per gestire eventi complessi sulle infrastrutture autostradali.