Incidente in montagna: uomo gravemente ferito a Zoncolan

Nella drammatica cornice alpina della Carnia, un incidente ha scosso la quiete delle piste dello Zoncolan nella serata di ieri.

Un uomo di 57 anni, abituale frequentatore della zona, è stato estratto da una situazione critica a seguito di una caduta da motoslitta avvenuta in alta quota, a circa 1450 metri sul livello del mare.

La dinamica dell’evento, verificatosi lungo la pista numero due, ha visto il conducente perdere il controllo del mezzo, finendo fuori pista e, con una rottura della continuità, superare una barriera di protezione installata per la sicurezza.

L’attenzione di un operatore di battitura, impegnato nelle attività di preparazione del manto nevoso, è stata immediatamente catturata dalla presenza inusuale di una persona a terra.

La tempestività della sua azione ha permesso di lanciare l’allarme al Nue112, avviando una complessa operazione di soccorso.

Mentre l’operatore prestava le prime cure, cercando di mitigare l’ipotermia e stabilizzare le condizioni del ferito con una coperta termica, si sono prontamente attivati diversi corpi specializzati.

Una squadra composta da quattro tecnici del Soccorso Alpino Fvg, proveniente dalla stazione di Forni Avoltri, ha coordinato le operazioni di recupero in un ambiente impervio e con condizioni di luce sempre più avverse.

Il supporto della Guardia di Finanza, con le sue capacità di intervento in aree montane, si è rivelato cruciale.

I Vigili del Fuoco, con le loro attrezzature specifiche per il soccorso in quota, hanno contribuito alla stabilizzazione dell’area e alla preparazione per il trasporto.

La decisione di allertare l’elisoccorso regionale ha rappresentato una scelta strategica per garantire la massima rapidità nel trasferimento del paziente verso una struttura ospedaliera adeguata.

La valutazione medica, effettuata sul posto, ha evidenziato la gravità delle lesioni riportate dall’uomo.

Un complesso quadro di politraumi, unitamente a un trauma cranico, richiedeva un intervento medico specialistico immediato.

Dopo una fase di stabilizzazione pre-ospedaliera, il ferito è stato elitrasportato all’ospedale di Udine.

Le sue condizioni, seppur serie, non risultano al momento critiche, grazie alla reazione rapida e coordinata di tutti gli attori coinvolti nell’operazione di soccorso.

L’episodio ripropone l’importanza della prudenza e della consapevolezza dei rischi legati alla pratica di sport invernali in montagna, anche per coloro che ne possiedono una presunta familiarità.