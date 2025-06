Incidente sull’A4 Venezia-Trieste: traffico paralizzato e code

Un grave incidente, originato da un incendio di un autoarticolato, ha paralizzato questa mattina la principale arteria autostradale che collega Venezia a Trieste, la A4. L’evento, verificatosi intorno alle 8:30 nel tratto compreso tra Portogruaro e San Stino di Livenza, ha causato pesanti disagi per migliaia di automobilisti e ha richiesto un intervento coordinato di diverse forze di soccorso.Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato innescato da un surriscaldamento del pneumatico sinistro del mezzo pesante, un autoarticolato che trasportava pellet. La pattuglia della polizia stradale, impegnata in attività di controllo lungo la carreggiata, ha prontamente segnalato la situazione, attivando la procedura di emergenza e allertando i vigili del fuoco e la concessionaria autostradale Autostrade Alto Adriatico.L’intervento dei pompieri, provenienti da Mestre, Portogruaro e San Donà, con l’impiego di autopompe e autobotti, si è concentrato inizialmente sulla separazione del rimorchio dal resto del veicolo, un’operazione cruciale per contenere le fiamme e prevenire un’ulteriore propagazione del rogo. Fortunatamente, l’autista dell’autoarticolato è rimasto illeso.La presenza di pellet, materiale combustibile e dispersivo, ha complicato ulteriormente le operazioni di spegnimento e reso necessario un successivo e accurato smassamento della carreggiata per garantire la sicurezza dei soccorritori e dei mezzi di trasporto. Questa complessa attività, unitamente alla necessità di bonificare completamente l’area, ha determinato la decisione della Concessionaria di chiudere completamente il tratto autostradale tra Portogruaro e San Stino, imponendo l’uscita obbligatoria a Portogruaro per i veicoli diretti verso Venezia e vietando l’accesso all’autostrada in quel tratto per chi provenisse dal bypass A28.Per mitigare l’impatto sulla circolazione, Autostrade Alto Adriatico ha implementato un piano di deviazione del traffico, reindirizzando i veicoli provenienti da Trieste sul bypass A28/A27 attraverso pannelli a messaggio variabile. Nonostante le misure adottate, si registrano attuali code di circa 4 chilometri per chi percorre la A4 in direzione Trieste. La complessità dell’intervento e la necessità di una bonifica approfondita rendono incerta la durata dei lavori e la riapertura completa del tratto autostradale. Si raccomanda pertanto la massima prudenza e la pianificazione di percorsi alternativi.