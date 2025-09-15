Inseguimento transregionale: agente investito, furti e paura di fuga oltreconfine.

La vicenda, che ha scosso la comunità veneta e friulana, si è dipanata in una sequenza di eventi drammatici e di gravissimi reati, culminati con un inseguimento transregionale e la paura di una fuga oltre confine.

L’indagine, scaturita dall’investimento mortale di un agente della Polizia Stradale avvenuto venerdì sera nell’area di servizio Tesina, sull’autostrada A4, in prossimità di Grisignano di Zocco (Vicenza), ha rapidamente portato all’identificazione del responsabile, un cittadino rumeno in condizione di arresti domiciliari, evidentemente evaso.

La ricostruzione dei fatti, resa possibile dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza dell’area di servizio, rivela un quadro inquietante: dopo aver investito l’agente, che ha subito lesioni gravissime, l’uomo si è fermato brevemente per consumare un caffè, dimostrando una freddezza che contrasta con la gravità del gesto.

Successivamente, ha abbandonato la BMW rubata a Rho (Milano) e ha proceduto a perpetrare una serie di furti d’auto, dimostrando una pericolosa escalation criminale e una marcata assenza di scrupoli.

Il modus operandi del fuggitivo ha evidenziato una certa pianificazione, sebbene improvvisata, e un’abilità nel destreggiarsi tra diversi veicoli.

La dinamica del furto dell’auto di una donna, che è stata poi soccorsa e ricoverata in stato di shock all’ospedale di Portogruaro (Venezia), sottolinea la profonda angoscia e il trauma inferti alle vittime innocenti coinvolte in questa vicenda.

L’ultimo veicolo sottratto, un furgone a Rivignano Teor (Udine), ha segnato un ulteriore punto di svolta nell’inseguimento.

Le operazioni di ricerca, coordinate dalle forze dell’ordine, si sono concentrate inizialmente nel Comune di Palazzolo dello Stella (Udine), un’area strategica per la fuga transfrontaliera.

Nonostante un massiccio dispiego di risorse umane e tecniche, l’uomo è riuscito a eludere i controlli, alimentando il timore che possa aver varcato il confine con la Romania, complice la sua nazionalità e la presunta rete di supporto che potrebbe aver facilitato la sua fuga.

L’evento solleva interrogativi sulla sorveglianza degli arresti domiciliari e sulla necessità di rafforzare i controlli alle frontiere, in un contesto di crescente preoccupazione per la criminalità transnazionale.