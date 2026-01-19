Irregolarità a Trieste: traffico di imbarcazioni abusive nella Barcolana

Nel cuore del porto di Trieste, a seguito di un’intensa attività di vigilanza condotta dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, è emerso un quadro preoccupante di irregolarità che erode la legalità nel settore della nautica da diporto.

L’indagine, incentrata sulle imbarcazioni utilizzate durante la prestigiosa Barcolana, ha svelato un complesso sistema di elusione normativa che coinvolge attività di noleggio non autorizzato, sfruttamento del lavoro nero e una diffusa mancanza di rispetto delle normative sulla sicurezza marittima.

L’operazione ha messo a fuoco un fenomeno sempre più diffuso: l’impiego di unità da diporto, spesso provenienti da regioni limitrofe, come il Veneto, per offrire servizi di trasporto passeggeri a pagamento.

Questi servizi, offerti in concomitanza con eventi di richiamo turistico come la Barcolana, costituiscono un’attività commerciale che, per legge, necessita di specifiche licenze e autorizzazioni che in questo caso risultano totalmente assenti.

L’utilizzo delle imbarcazioni, pur in apparenza innocuo, aggira le normative che regolano l’attività professionale nel settore nautico, generando una concorrenza sleale e mettendo a rischio la sicurezza dei passeggeri.

L’indagine ha rivelato un intricato intreccio di responsabilità, che coinvolge sia proprietari di imbarcazioni che gestori di servizi di noleggio.

La figura dello “skipper”, spesso non in possesso delle qualifiche professionali richieste, si rivela centrale in questo schema, agendo come intermediario tra il proprietario dell’imbarcazione e i clienti.

La mancanza di contratti di lavoro regolari per il personale a bordo, unitamente all’assenza di adempimenti relativi alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni, solleva seri interrogativi sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sulla responsabilità dei soggetti coinvolti.

Oltre al noleggio abusivo, l’indagine ha evidenziato una generalizzata superficialità nel rispetto delle normative di sicurezza marittima.

L’assenza di certificazioni, la mancanza di adeguati sistemi di salvataggio e l’inadeguatezza delle attrezzature di bordo rappresentano un potenziale pericolo per l’incolumità dei passeggeri e dell’ambiente marino.

Questa situazione, aggravata dalla pressione economica legata all’offerta di servizi a basso costo, crea un contesto di rischio inaccettabile.

La Guardia di Finanza, con questa attività di controllo, ha inteso non solo sanzionare le irregolarità accertate, per un importo complessivo superiore ai 36.000 euro, ma anche sensibilizzare l’opinione pubblica e gli operatori del settore sull’importanza di operare nel rispetto della legalità e delle normative.

L’azione mira a ripristinare un equilibrio nel mercato, tutelando la concorrenza leale, la sicurezza dei passeggeri e la salvaguardia del patrimonio marino.

Si rende pertanto necessario un rafforzamento dei controlli e una maggiore collaborazione tra le autorità competenti per contrastare efficacemente queste pratiche illegali e garantire la sostenibilità del settore nautico da diporto.

L’episodio sottolinea l’urgenza di una revisione delle procedure di controllo e di una maggiore consapevolezza da parte di tutti gli attori coinvolti, al fine di promuovere una cultura della legalità e della responsabilità nel settore.