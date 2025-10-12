Italia-Israele: Udine blindata, sicurezza al top e messaggio di pace

In vista della cruciale partita Italia-Israele, in programma martedì 14 ottobre a Udine, si dispiega un articolato sistema di misure di sicurezza, volto a garantire la salvaguardia di tifosi, residenti e, più ampiamente, della vivibilità urbana.

L’evento calcistico, intrinsecamente carico di implicazioni geopolitiche e potenziali tensioni, ha determinato l’adozione di protocolli repressivi inediti per la città friulana, riflettendo una sensibilità crescente verso la gestione del rischio e la prevenzione di disordini.

La zona circostante lo stadio Friuli sarà designata come area ad elevata sorveglianza, una decisione che ha già comportato l’anticipazione della partita di basket A1 tra Apu Udine e Virtus Bologna, un’azione precauzionale volta a decongestionare il traffico e a minimizzare i rischi associati alla concentrazione di folla.

Il prefetto Domenico Lione ha esplicitamente affermato che le misure implementate si ispirano a protocolli già collaudati in precedenti incontri internazionali, inclusa la passata sfida con Israele, evidenziando un approccio basato sull’esperienza e la mitigazione dei fattori di rischio.

Il perimetro dello stadio sarà protetto da un sistema di barriere di contenimento, creando un’area controllata e sottoposta a rigorosi controlli di accesso.

La sorveglianza sarà capillare e multidimensionale, con pattuglie a terra, sorvoli di elicotteri e l’impiego di droni per monitorare l’area circostante.

Particolare attenzione sarà dedicata alla protezione delle strutture alberghiere che ospitano le squadre, al fine di prevenire episodi di tensione o provocazione.

L’intervento congiunto delle forze dell’ordine locali sarà supportato da unità specializzate provenienti da altre regioni e dall’apporto dell’Esercito, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, a testimonianza della gravità percepita dell’evento.

Il dispositivo di sicurezza integrerà anche il supporto dei servizi sanitari e dei vigili del fuoco, garantendo una risposta rapida ed efficiente in caso di emergenza.

Il prefetto ha ribadito l’impegno a bilanciare il rigoroso controllo del territorio con il rispetto delle libertà fondamentali, sottolineando l’importanza di consentire l’espressione pacifica del dissenso.

Restrizioni al traffico e divieti di sosta sono stati implementati con largo anticipo e persisteranno fino alla completa rimozione delle barriere.

Un elemento di forte impatto emotivo sarà la presenza, in piazza Primo maggio, di un imponente lenzuolo sudario, opera dell’associazione Carnia per la Pace, recante i nomi dei 18.000 bambini palestinesi deceduti a Gaza.

Questo gesto simbolico, realizzato grazie al contributo di numerosi volontari, vuole testimoniare la compassione e la solidarietà verso la popolazione civile coinvolta nel conflitto, aggiungendo una dimensione umanitaria e politica alla già complessa situazione.

Nonostante l’elevata sensibilità dell’evento, il numero dei biglietti venduti rimane relativamente contenuto, attestandosi intorno alle 5.000 su un totale di 25.000 posti disponibili.

La vendita dei biglietti è stata limitata per gestire al meglio la logistica e prevenire sovraffollamento.

L’iniziativa sottolinea una riflessione più ampia sulla gestione della sicurezza in contesti sociali complessi, dove la necessità di controllo si intreccia con il diritto alla libertà di espressione e il dovere di tutela dei diritti umani.