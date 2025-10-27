Luca Da Prato, eroe paralimpico: oro e record ai Mondiali di Lima!

Luca Da Prato, un nome che incarna la resilienza e la forza di volontà, ha dominato i Campionati Mondiali Paralimpici di Nuoto a Lima, Perù, un evento che ha visto la partecipazione esclusiva del nuotatore italiano.

La sua performance, un vero e proprio manifesto di superamento, ha portato a casa un oro nei 100 metri dorso, stabilendo un nuovo record nazionale italiano, e tre medaglie d’argento, ottenute nei 50 metri farfalla (con un altro record nazionale) e nei 50 e 100 metri stile libero.

Nato a Medea (Gorizia) 42 anni fa, Da Prato ha dovuto reinventare la sua vita dopo un incidente automobilistico che lo ha costretto all’utilizzo di una sedia a rotelle.

Tuttavia, l’avversità non lo ha fermato, ma anzi lo ha spinto a trovare nella vasca un nuovo palcoscenico per esprimere il proprio talento e la propria determinazione.

Le due medaglie d’argento conquistate nelle prime sessioni di gara, nei 100 metri stile e nei 50 metri farfalla, avevano già proiettato l’atleta verso le finali successive, confermando le sue ambizioni e la sua preparazione.

La competizione, ambientata nel Videna Acuatic Center, teatro di forti proteste sociali che hanno richiesto un notevole dispiegamento di forze di sicurezza, ha visto l’ambasciatore italiano Massimiliano Mazzanti testimoniare e celebrare l’impresa dell’atleta, condividendo sui social media un messaggio di apprezzamento e un ricco carosello di immagini.

Mazzanti ha elogiato i risultati, sottolineando la “rinascita” e la “libertà” che l’acqua offre a Da Prato, e ha riconosciuto il ruolo cruciale della preparazione tecnica fornita dal Gorizia Nuoto.

L’atleta ha espresso la propria gratitudine alla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP) per il supporto e la fiducia accordata, evidenziando il legame che ha unito l’Italia al Sud America in questo momento di trionfo sportivo.

Il percorso di Luca Da Prato non si limita alla piscina.

Nei prossimi giorni, l’atleta avrà l’opportunità di ispirare la prossima generazione di studenti dell’Asociación Educacional Antonio Raimondi, un istituto di eccellenza nel panorama sudamericano, condividendo la propria esperienza e i valori di perseveranza, accettazione e superamento che lo hanno guidato verso questo straordinario successo.

La sua storia è una testimonianza potente del potenziale umano di fronte alle avversità e un inno alla forza di volontà.