Mandato Unico: Un Test per la Democrazia Italiana

L’anelito a un dialogo aperto e plurale, che metta al centro la volontà popolare, dovrebbe essere una costante in ogni società democratica. L’attuale discussione sul tema del mandato unico o ripetibile, lungi dall’essere una sterile contrapposizione ideologica, si rivela un indicatore cruciale sulla nostra concezione stessa della cittadinanza e del ruolo dell’individuo nel processo decisionale politico.Al cuore della questione si pone una scelta fondamentale: confidare nella capacità di giudizio dei cittadini o assumerci, come classe dirigente, il ruolo di arbitri della loro volontà? Imporre limiti alla libertà di scelta popolare, escludendo di fatto la possibilità per i cittadini di esprimere la propria preferenza attraverso il voto, implica un profondo scetticismo nei confronti della loro maturità politica e della loro capacità di discernimento. Un atteggiamento che contrasta apertamente con i principi fondanti di un sistema democratico, che si basa sulla fiducia nei confronti dei suoi membri.La recente affermazione del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, offre un’occasione per riflettere su questo aspetto fondamentale. Il dibattito sul mandato unico, che si estende a diverse cariche pubbliche, non deve essere percepito come una questione marginale o di semplice forma, ma come un banco di prova per la nostra capacità di operare in un sistema realmente partecipativo.Si tratta di interrogarsi su quale sia il giusto equilibrio tra continuità dell’azione amministrativa e rinnovamento del personale politico. La ripetibilità del mandato può favorire la conoscenza approfondita del territorio e la realizzazione di progetti a lungo termine, ma al contempo rischia di consolidare dinamiche di potere e di limitare l’ingresso di nuove forze e idee. Allo stesso modo, l’introduzione di un limite massimo di mandati può stimolare la competizione e l’innovazione, ma potrebbe anche privare l’amministrazione della competenza e dell’esperienza di figure consolidate.La decisione finale non può essere dettata da considerazioni di comodo o da calcoli politici di breve termine. Deve essere il risultato di una riflessione ampia e condivisa, che coinvolga non solo la classe politica, ma anche la società civile e gli studiosi. Solo così potremo garantire che la scelta finale sia quella che meglio risponde all’interesse generale e che contribuisce a rafforzare la nostra democrazia. La capacità di scegliere, in definitiva, è un diritto inalienabile che definisce l’identità di un popolo e che deve essere preservato e tutelato con cura e attenzione.