Marina Festini alla guida del Polfer FVG: nuova era per la sicurezza sui binari.

Marina Festini assume la guida del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia, segnando una nuova fase per la sicurezza sui binari regionali.

La sua nomina, che succede a Graziella Colasanto, ora Questore a Pordenone, rappresenta l’ingresso di un profilo di elevata esperienza e consolidata competenza all’interno di un contesto strategico per la mobilità e la sicurezza del territorio.

La carriera di Marina Festini è un percorso professionale articolato e costellato di incarichi di crescente responsabilità, frutto di una solida preparazione giuridica – laurea in Giurisprudenza – e di una dedizione pluridecennale al servizio dello Stato.

L’ingresso in Polizia nel 1992 ha dato il via a un’evoluzione continua, iniziata con un primo ruolo alla Scuola Allievi Agenti di Vicenza, un punto di partenza cruciale per la formazione e l’apprendimento dei principi fondamentali del corpo.

Successivamente, la sua traiettoria l’ha portata a maturare competenze diversificate in molteplici settori dell’Amministrazione, spaziando tra incarichi sia di natura operativa che gestionale.

La frequentazione del prestigioso 9° corso di specializzazione in Polizia Scientifica a Roma nel 1995 ha ampliato ulteriormente il suo bagaglio professionale, fornendole strumenti specialistici per l’analisi e la gestione di scenari complessi.

L’assegnazione alla Questura di Reggio Calabria ha segnato un capitolo significativo del suo percorso, dove ha ricoperto una serie di ruoli chiave.

Dalla funzione di funzionario nell’Ufficio Gabinetto alla gestione della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, passando per l’Ufficio Immigrazione, la Divisione Antcrimine e l’Ufficio Personale, ha dimostrato capacità di leadership e competenza in ambiti diversi.

La sua esperienza in quest’area, particolarmente sensibile a flussi migratori e dinamiche sociali complesse, l’ha preparata ad affrontare le sfide specifiche del Friuli Venezia Giulia.

La promozione al grado di Primo Dirigente nel 2013 ha sancito il suo ruolo di guida nella Divisione Polizia Amministrativa e Sociale di Reggio Calabria, con responsabilità anche nella gestione dell’ordine pubblico e nei complessi fenomeni migratori che caratterizzavano la regione in quel periodo.

Il successivo incarico di Vicario del Questore, prima nel Verbano Cusio Ossola e poi a Piacenza, le ha permesso di acquisire una visione ancora più ampia delle dinamiche operative e gestionali delle forze dell’ordine.

La recente promozione al grado di Dirigente Superiore, maturata dopo un periodo di attività presso l’Ufficio Ispettivo a Roma, testimonia il suo continuo percorso di crescita professionale e la sua capacità di adattamento a nuovi contesti.

L’assunzione della guida del Compartimento Polfer FVG rappresenta ora una sfida significativa, che la vedrà impegnata a garantire la sicurezza e l’efficienza del sistema ferroviario regionale, coordinando risorse e sviluppando strategie innovative per contrastare la criminalità e tutelare i viaggiatori.

Il suo background multidisciplinare ed eterogeneo, unito a una profonda conoscenza delle problematiche che affliggono il territorio, la rendono particolarmente adatta a guidare il Compartimento in questa nuova fase.