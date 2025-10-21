Medicina Narrativa: Trieste promuove la cura attraverso le storie.

Il racconto come cura: un’iniziativa per coltivare l’umanità nella pratica medicaL’Università di Trieste lancia un progetto innovativo, “Gruppi di lettura di medicina narrativa – Storie di cure”, un percorso formativo interdisciplinare che pone al centro l’esperienza umana vissuta nella sfera della salute e della malattia.

Guidata dal docente Gianfranco Sanson, l’iniziativa, inserita nel più ampio progetto Health Humanities, nasce dalla convergenza tra il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e della salute e il Dipartimento di Studi umanistici, testimoniando un crescente riconoscimento del valore delle discipline umanistiche nella formazione dei professionisti sanitari.

Il cuore pulsante del progetto risiede nell’adozione della medicina narrativa, un approccio in rapida espansione che mira a integrare la competenza clinica con una profonda sensibilità relazionale e una capacità di ascolto attivo.

Non si tratta semplicemente di leggere storie, ma di utilizzarle come catalizzatori per l’introspezione e la riflessione collettiva.

Attraverso l’analisi di testi letterari, poesie e saggi, i partecipanti sono invitati a esplorare le complessità dell’esperienza di malattia, i significati della cura e le sfumature della guarigione, sia per il paziente che per chi si prende cura di lui.

Questo approccio riconosce che la medicina non è solo scienza e tecnologia, ma anche – e soprattutto – narrazione, relazione e profonda comprensione dell’altro.

L’ascolto attento delle storie dei pazienti, la condivisione delle proprie emozioni e la riflessione sulle dinamiche di cura favoriscono lo sviluppo dell’empatia, la capacità di comprendere le prospettive altrui e la costruzione di un rapporto terapeutico basato sulla fiducia e sulla reciprocità.

Il percorso formativo si articola in incontri tematici aperti a tutte le figure coinvolte nel campo dell’assistenza sanitaria: medici, infermieri, terapisti, operatori sociali, studenti e, laddove possibile, anche pazienti e caregiver.

Ogni incontro sarà dedicato all’analisi di uno o più testi, guidato da esperti provenienti da diverse discipline, che stimoleranno la discussione e la condivisione di esperienze.

Il primo appuntamento, previsto per domani alle 16:00, sarà incentrato su “Nel cuore degli altri” di G.

Bronzetti, e moderato da Gianfranco Sinagra, figura di spicco nel campo cardiotoracovascolare e nella formazione specialistica.

Successivamente, il 7 novembre, Elisabetta Madriz, esperta di pedagogia, guiderà l’analisi di un trittico di opere: “C’era una volta.

.

.

” di J.

Schoible, “Avrò cura di te” di Giroldo e N. Bertelle, e “Il pentolino di Antonino” di I.

Carrier, un percorso che esplora diverse sfaccettature del rapporto tra cura, memoria e identità.

L’iniziativa si configura come un tassello fondamentale nella promozione delle Health Humanities, un campo di studi sempre più riconosciuto per la sua capacità di umanizzare la medicina, restituire centralità all’esperienza del paziente e promuovere una cultura della cura più attenta, empatica e sostenibile.

Si tratta di un invito a riscoprire il valore intrinseco delle storie, non solo come fonte di intrattenimento, ma come strumento potente per la crescita personale e professionale di chi si dedica alla cura della persona nella sua interezza.