Medusa asiatica nel Timavo: mistero nel Carso triestino

Un’eco lontana dall’Asia: la medusa Craspedacusta sowerbii e i misteri del TimavoUna scoperta sorprendente getta nuova luce sugli intricati equilibri ecologici del Carso triestino. Il DNA di *Craspedacusta sowerbii*, una medusa d’acqua dolce originaria dell’Asia orientale, è stato identificato nelle acque sotterranee del fiume Timavo, precisamente all’interno della grotta Luftloch, un ambiente ipogeo recentemente mappato dalla Società Adriatica di Speleologia. Questa inattesa presenza, frutto di una collaborazione interdisciplinare tra l’Università di Trieste, la Sas e il Civico Museo di Storia Naturale di Trieste, apre scenari affascinanti e solleva interrogativi cruciali per la comprensione della biodiversità carsica.Il progetto di ricerca, coordinato da Chiara Manfrin, si basa sull’innovativo metodo del DNA ambientale (eDNA). Questa tecnica, sempre più diffusa nella ricerca ecologica, permette di estrarre e analizzare tracce genetiche presenti nell’acqua, rivelando la presenza di specie anche quando l’osservazione diretta risulta problematica o impossibile. “Il nostro approccio,” spiega Manfrin, “consente di ‘leggere’ il DNA disciolto nell’acqua, come impronte genetiche lasciate dagli organismi che abitano l’ambiente. Questo ci offre una finestra privilegiata sulla composizione della comunità biologica, anche in ambienti difficilmente accessibili.”La *Craspedacusta sowerbii*, spesso chiamata “medusa candela”, è una specie aliena, cioè non autoctona del bacino del Mediterraneo. La sua origine geografica si fa risalire alla Cina, e la sua presenza in Europa rappresenta un fenomeno relativamente recente. Sebbene non rappresenti un pericolo per la salute umana, la sua diffusione in ambienti carsici – ecosistemi fragili e altamente specializzati – desta preoccupazione. L’impatto ecologico di questa specie introdotta sugli equilibri esistenti è ancora oggetto di studio. Potrebbe competere con le specie autoctone per le risorse, alterare le catene alimentari o introdurre nuove malattie.La scoperta attuale si inserisce in un quadro più ampio di osservazioni precedenti. Fin dal 2016, il Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, in collaborazione con ricercatori sloveni, aveva segnalato la presenza di questa medusa nel tratto sloveno del fiume Reka-Timavo, pubblicando un dettagliato studio scientifico a cura di Nicola Bressi e Andrea Colla. La conferma genetica fornita dalla recente analisi rafforza l’ipotesi di una popolazione stabile e persistente di *Craspedacusta sowerbii* nelle acque sotterranee del Carso.La divulgazione della scoperta, avvenuta durante il convegno Speleo25 a Gorizia, organizzato congiuntamente dalla Federazione Speleologica Regionale e dalla Direzione Centrale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Friuli Venezia Giulia, sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni scientifiche e enti pubblici per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale del territorio. Ulteriori ricerche sono necessarie per tracciare l’origine precisa dell’introduzione, i meccanismi di dispersione e le implicazioni a lungo termine per l’ecosistema carsico, offrendo un’opportunità unica per approfondire la comprensione dei processi di invasione biologica e per sviluppare strategie di gestione mirate.