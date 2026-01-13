cityfood
mercoledì 14 Gennaio 2026
Trieste Cronaca

Migrazioni a Trieste: ciclo di incontri per chiarezza e dialogo

Redazione Aosta

Un ciclo di incontri divulgativi dedicato alle migrazioni internazionali si è lanciato a Trieste, promosso da un partenariato di istituzioni di spicco: ICS, ASGI, Articolo 21, Fondazione Luchetta, con il supporto del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) di Trieste, l’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Assostampa FVG e il Circolo della Stampa locale.
L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, si articola in sei tappe volte a fornire chiavi di lettura critiche e approfondite su un fenomeno globale complesso e spesso distorto.
La prima conferenza, recentemente conclusa, ha focalizzato l’attenzione sul controverso accordo tra Italia e Albania, incarnazione delle crescenti tendenze di esternalizzazione delle politiche migratorie a livello europeo.

Relatori di alto profilo, quali Tiziana Melloni, Francesco Ferri e Gianfranco Schiavone, hanno contribuito a disarticolare le implicazioni legali, etiche e geopolitiche di tale protocollo, sollevando interrogativi fondamentali sull’effettiva efficacia e sulle possibili conseguenze a lungo termine.

Questa edizione rappresenta il terzo appuntamento di un percorso formativo che ambisce a superare la superficialità e la disinformazione spesso associata al dibattito pubblico sulle migrazioni.
Gianfranco Schiavone, tra gli ideatori dell’iniziativa, ha sottolineato l’imperativo di coniugare rigore scientifico e accessibilità linguistica, rifiutando semplificazioni e luoghi comuni.
L’obiettivo è fornire al pubblico gli strumenti per decostruire narrazioni polarizzate e per promuovere un’analisi informata e responsabile.
Un elemento centrale del progetto è l’attenzione specifica alla realtà triestina, città che si trova ad essere un crocevia cruciale per i flussi migratori nel Mediterraneo.
L’analisi delle dinamiche locali, secondo Schiavone, permette di comprendere meglio le sfide e le opportunità legate all’integrazione e alla gestione dei flussi.

Il relatore ha inoltre espresso un profondo rammarico per il livello di irrazionalità e la scarsa riflessione critica che spesso caratterizzano il dibattito sull’immigrazione.

Ha argomentato che la mancanza di competenza e la prevalenza di emozioni alimentano la disinformazione e rendono difficile la ricerca di soluzioni concrete.
L’analogia con altre aree di interesse pubblico come la scuola, la sanità o l’ambiente, dove il confronto avviene su basi più solide e documentate, evidenzia come, paradossalmente, in ambito migratorio si consenta un intervento spesso privo di fondamento tecnico o etico, un dato che, a suo avviso, risulta profondamente scoraggiante per chi si impegna in una ricerca di verità e di soluzioni costruttive.
La speranza è che questo ciclo di incontri possa contribuire a innescare un cambiamento di rotta, promuovendo una cultura dell’ascolto, della comprensione e del dialogo informato.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

