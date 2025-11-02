cityfood
cityeventi
domenica 2 Novembre 2025
Trieste Cronaca

Monfalcone, aggressione al pronto soccorso: allarme per la sicurezza del personale sanitario.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’ennesimo episodio di violenza al Pronto Soccorso di Monfalcone, che ha visto un uomo in stato di astinenza aggredire un’infermiera con un calcio e graffi, rappresenta una profonda cesura che non può essere liquidata come un mero incidente isolato.

L’atto, consumatosi pochi istanti prima dell’ingresso del servizio di vigilanza armata, è emblematico di una crescente vulnerabilità strutturale che affligge il sistema sanitario regionale, e che mette a serio rischio l’incolumità del personale.
L’infermiera, pur non riportando lesioni gravi, è comprensibilmente provata, tormentata dalla paura di una ricaduta, di un ritorno della stessa situazione di crisi che ha innescato l’aggressione.
Questa angoscia personale è il riflesso di un disagio molto più ampio, diffuso tra i professionisti sanitari che quotidianamente si confrontano con situazioni di estrema fragilità e spesso di profonda sofferenza psichica.
La nota congiunta dei Segretari Generali UIL FPL – FVG (Stefano Bressan), NURSIND FVG (Luca Petruz) e Commissario CISL FP FVG (Nicola Cannarsa) non è solo una denuncia, ma un grido d’allarme che esprime l’urgenza di un cambio di paradigma nella gestione della sicurezza negli ospedali.
La violenza, purtroppo, non è un evento raro; si tratta di un fenomeno in crescita esponenziale, alimentato da una complessa rete di fattori sociali, economici e assistenziali.

L’episodio di Monfalcone si inserisce in un contesto più ampio di escalation della violenza contro il personale sanitario, come dimostra l’altro recente caso di aggressione a due infermiere in un Centro di Salute Mentale a Trieste.
Questi eventi non sono casuali; sono il prodotto di una crescente pressione sul sistema sanitario, di una carenza di risorse umane e di una difficoltà a gestire in modo efficace le situazioni di crisi.
I sindacati rivendicano misure di tutela più incisive e immediate, andando oltre le semplici dichiarazioni di intenti.

La proposta di introdurre strumenti operativi di difesa personale non letali, accompagnati da un percorso formativo obbligatorio e da procedure operative chiare, rappresenta un tentativo di fornire ai professionisti sanitari gli strumenti necessari per proteggere la propria incolumità, nel rispetto della legalità e dell’etica professionale.

Si tratta di un approccio che richiede una valutazione attenta e un dibattito aperto, coinvolgendo tutti gli attori del sistema sanitario, dalle aziende sanitarie alle istituzioni politiche, passando per le associazioni di categoria e le rappresentanze sindacali.
È imprescindibile, inoltre, un ripensamento profondo delle politiche di gestione delle dipendenze e dei disturbi mentali, con un potenziamento dei servizi territoriali e una maggiore integrazione tra le diverse figure professionali coinvolte nell’assistenza.

La prevenzione della violenza, in ultima analisi, passa per la creazione di un sistema sanitario più resiliente, più umano e più capace di rispondere ai bisogni di una popolazione sempre più complessa e vulnerabile.

La sicurezza del personale sanitario non è solo una questione di ordine pubblico, ma un diritto fondamentale che va tutelato con la stessa determinazione con cui si difende il diritto alla salute di ogni cittadino.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap