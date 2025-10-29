Natale Sicuro a Udine: Ordinanza Reale per Zone Sensibili

Per garantire un Natale più sicuro e sereno a Udine, il Prefetto Domenico Lione ha implementato un’ordinanza straordinaria, estesa dal 1° novembre al 10 gennaio, che istituisce aree a “limitazione di accesso” in zone strategiche della città, tra cui il cuore storico e aree verdi pubbliche.

L’obiettivo primario è prevenire e contrastare comportamenti che possano compromettere la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici, assicurando una fruizione libera e incondizionata per tutti i cittadini e i visitatori.

L’ordinanza non impone un divieto generalizzato, bensì si rivolge a una specifica platea di individui, già noti alle autorità giudiziarie per una serie di reati che denotano una propensione a comportamenti aggressivi e a minacce.

In particolare, la misura riguarda soggetti che hanno ricevuto segnalazioni in relazione a reati quali la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, aggressioni fisiche (percosse e lesioni personali), risse, lesioni colpose, furti con strappo, rapine, occupazione abusiva di immobili, danneggiamento, detenzione e porto illegale di armi, e, più in generale, qualsiasi condotta che possa ledere l’incolumità altrui o la proprietà.

Questa decisione, frutto di una stretta collaborazione tra la Prefettura, il Comune di Udine e le Forze dell’Ordine, riflette una strategia proattiva volta a rafforzare la capacità di risposta e di prevenzione sul territorio.

L’ordinanza non si limita a reagire a episodi di violenza già verificatisi, ma anticipa l’intervento delle unità di controllo, monitorando e contrastando segnali di potenziale pericolo.

Si tratta di un approccio che mira a disinnescare situazioni di potenziale conflitto, ripristinando un clima di sicurezza e tranquillità, e a restituire agli spazi pubblici la loro funzione di luoghi di incontro e di aggregazione sociale.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio quadro di politiche di sicurezza urbana, volte a tutelare il diritto alla sicurezza dei cittadini e a preservare la qualità della vita nella città di Udine, in un periodo particolarmente sensibile come quello natalizio.