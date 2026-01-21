Nichelino ricorda Giulio Regeni: un centro giovanile a suo nome

Nichelino (Torino) celebra un atto di memoria e impegno civile con la trasformazione di InformaGiovani, da oggi intitolato a Giulio Regeni, il ricercatore italiano assassinato in Egitto.

Questa denominazione, sancita da una cerimonia ufficiale, posiziona il Comune di Nichelino come pioniere a livello nazionale, primo ente a dedicare un centro dedicato alle politiche giovanili alla sua memoria, un gesto che ambisce a innescare una reazione a catena positiva in altre amministrazioni locali.

L’auspicio è che questa iniziativa possa contribuire a rafforzare la richiesta collettiva e istituzionale di verità e giustizia per Giulio Regeni, trasformando il ricordo in un’assunzione di responsabilità pubblica e condivisa.

L’InformaGiovani, da anni fulcro di attività e aggregazione giovanile, si è distinto per la sua vocazione inclusiva, rivolgendosi in particolare ai giovani marginalizzati, a coloro che si sentono esclusi dai circuiti tradizionali e privi di voce.

L’intitolazione a Giulio Regeni rappresenta un’occasione per consolidare un legame imprescindibile tra le politiche giovanili e i valori fondamentali della conoscenza, dell’indagine critica, dello studio approfondito e dell’impegno civico.

L’immagine di Giulio Regeni, immortalata in un suggestivo murales, è affiancata da una bussola, simbolo di orientamento e di ricerca, con le parole chiave “Naviga, Sogna, Costruisci, Trasforma”, che invitano i giovani a intraprendere un percorso di crescita personale e di azione concreta.

Durante la cerimonia, una toccante lettera della famiglia Regeni ha espresso il desiderio di trasmettere alle nuove generazioni il concetto di “memoria attiva”, intesa non come un mero ricordo del passato, ma come un impegno presente a costruire un futuro migliore.

Un invito a tradurre il ricordo in azioni concrete, a condividere le proprie competenze e risorse, riconoscendo che anche i gesti apparentemente piccoli, sommati agli sforzi altrui, possono generare un impatto significativo, un’onda di cambiamento che si propaga e trasforma la realtà.

La denominazione InformaGiovani Giulio Regeni è dunque molto più di una semplice etichetta: è un monito, un’eredità, un appello all’azione per i giovani di oggi e di domani.