Note di Solidarietà: 13.130 euro per Haiti e Perù

Nella suggestiva cornice della Gesteco Spa, a Povoletto (Udine), si è concretizzata una significativa dimostrazione di solidarietà con la consegna ufficiale dell’incasso derivante dal concerto di beneficenza “Note di Solidarietà”.

L’evento, promosso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Help Haiti – Chiarcosso, in sinergia con Gesteco Spa e Autotrasporti Chiarcosso Srl, ha raccolto un ammontare di 13.130 euro, destinati a supportare i programmi vitali dell’associazione Pane Condiviso OdV.

Questi fondi rappresentano un importante tassello di supporto a favore dei bambini e degli adolescenti che l’associazione assiste in Haiti e Perù, paesi dove Pane Condiviso opera instancabilmente da oltre quattro decenni.

Il lavoro dell’associazione si articola in un’offerta integrata di accoglienza, istruzione e protezione, indirizzata a minori che si trovano in condizioni di estrema fragilità, spesso segnate da povertà, abbandono e precarietà.

Il sostegno va quindi ben oltre l’assistenza materiale, mirando a creare opportunità di sviluppo personale e a promuovere un futuro più dignitoso per questi giovani.

Durante la cerimonia di consegna, Ivana Mary Agosto Chiarcosso, presidente di Pane Condiviso, ha espresso con profonda emozione la sua gratitudine, evidenziando il valore intrinseco dell’iniziativa come simbolo di una rete collaborativa e solidale, tessuta tra realtà locali diversificate, capaci di superare confini geografici per sostenere chi si trova in difficoltà.

La capacità di unire le forze, di condividere risorse e competenze, dimostra come la solidarietà possa amplificare il proprio impatto e generare un cambiamento significativo.

Per Gesteco Spa e Autotrasporti Chiarcosso Srl, “Note di Solidarietà” si configura non come un evento isolato, bensì come parte integrante di un impegno più ampio e strutturato verso la sostenibilità sociale e la responsabilità comunitaria.

Queste aziende friulane dimostrano un approccio consapevole del ruolo che le imprese possono e devono avere nella costruzione di un mondo più equo e inclusivo, riconoscendo che il successo economico è indissolubilmente legato al benessere delle comunità in cui operano.

L’iniziativa sottolinea come la responsabilità sociale d’impresa possa tradursi in azioni concrete, capaci di generare un impatto positivo e duraturo sulla vita di persone vulnerabili, rafforzando al contempo il senso di appartenenza e la coesione sociale.