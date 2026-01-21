Nuova presidente alla Corte dei Conti Fvg: Tiziana Spedicato al comando.

La Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia accoglie una nuova figura apicale: Tiziana Spedicato assume l’incarico di presidente della sezione di controllo, segnando una fase di transizione e rinnovamento all’interno dell’organismo di vigilanza contabile.

L’insediamento, avvenuto il 19 gennaio, ufficializza un passaggio di consegne che rispecchia la dinamica evoluzione del personale e delle responsabilità all’interno della magistratura contabile.

L’esperienza pregressa di Spedicato come Procuratore della Corte dei Conti del Fvg le conferisce una profonda familiarità con le dinamiche interne e con le sfide che attendono la Sezione.

Questo background è un elemento cruciale, poiché il ruolo di presidente implica non solo la direzione amministrativa, ma anche la capacità di interpretare le complesse interazioni tra l’organismo di controllo e gli enti locali, le aziende sanitarie regionali e gli altri soggetti sottoposti a vigilanza.

Parallelamente, si registra un’altra importante mobilità all’interno della magistratura contabile: Alberto Mingarelli, precedentemente Procuratore della Corte dei Conti del Fvg, subentra a Spedicato nell’incarico di Presidente aggiunto della Sezione giurisdizionale per la Puglia, con sede a Bari.

Questa decisione sottolinea la flessibilità e la mobilità del corpo dei magistrati contabili, e riflette una riorganizzazione interna volta a ottimizzare le competenze e a garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità a livello regionale e nazionale.

L’ingresso di Spedicato alla presidenza della sezione di controllo del Fvg, in concomitanza con il trasferimento di Mingarelli in Puglia, non è un evento isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di riorganizzazione e specializzazione all’interno della Corte dei Conti.

La Corte, infatti, svolge un ruolo sempre più cruciale nel monitoraggio dell’utilizzo dei fondi pubblici, garantendo la legalità, l’efficacia e l’efficienza della spesa.

Il controllo, oggi, non si limita alla verifica della conformità formale, ma si estende alla valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche, alla verifica della sostenibilità finanziaria e alla promozione della trasparenza amministrativa.

La nuova presidente, forte della sua esperienza e della sua competenza, dovrà affrontare le sfide poste da un contesto economico e sociale in continua evoluzione, promuovendo un controllo sempre più proattivo e orientato al risultato.

L’attenzione si concentrerà, in particolare, sulla digitalizzazione dei processi di controllo, sulla prevenzione della corruzione e sulla lotta all’evasione fiscale, con l’obiettivo di contribuire a una gestione più responsabile e trasparente delle risorse pubbliche a beneficio della collettività friulana.

La sua leadership sarà fondamentale per orientare la Corte dei Conti verso un futuro di maggiore efficacia e indipendenza, rafforzando il suo ruolo di garante della legalità e della corretta gestione del denaro pubblico.