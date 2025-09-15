Nuovo comandante al Reparto Operativo dei Carabinieri a Trieste

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trieste ha accolto oggi il Tenente Colonnello Piermarco Borettaz, un ufficiale di grande esperienza e spiccate capacità investigative, per assumere la guida del Reparto Operativo.

La sua nomina segna il passaggio di consegne dal Tenente Colonnello Federico Quatrini, il quale, dopo un triennio dedicato alla città giuliana, si trasferisce a Roma per un ruolo di rilievo all’interno del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS), braccio operativo di eccellenza dell’Arma dei Carabinieri, focalizzato sulla lotta alle più gravi forme di criminalità organizzata e al terrorismo.

Il curriculum del Tenente Colonnello Borettaz, quarantacinque anni, originario della Valle d’Aosta, testimonia un percorso professionale costruito sulla dedizione e l’impegno in contesti operativi complessi e delicati.

Dopo aver assolto il servizio militare come Ufficiale di Complemento, l’Accademia Militare di Modena ha rappresentato un trampolino di lancio per una carriera improntata alla specializzazione e alla leadership.

La laurea conseguita nel 2008 ha sancito la conclusione di un percorso formativo rigoroso, volto a forgiare un ufficiale capace di operare con competenza e responsabilità.

Il suo impegno sul campo ha visto l’ufficiale cimentarsi in ruoli di primo piano, spesso in aree geografiche caratterizzate da elevata criminalità.

La sua esperienza come Comandante Plotone nello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, un reparto d’élite specializzato nella lotta alla ‘ndrangheta e nella cattura di latitanti, ha affinato le sue capacità operative in un contesto di massima pressione.

Successivamente, la sua leadership è stata messa alla prova come Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Susa, in un territorio segnato da forti tensioni sociali e manifestazioni legate al movimento NO TAV, richiedendo un approccio equilibrato e professionale per garantire l’ordine pubblico.

La conduzione delle Compagnie di Gardone Val Trompia e, nuovamente, di Vibo Valentia, quest’ultima in un territorio ad altissima densità mafiosa, ha ulteriormente consolidato la sua esperienza nella gestione di situazioni di crisi e nella direzione di unità operative complesse.

L’incarico più recente, come Comandante del Nucleo Investigativo di Cremona, ha rappresentato una prova significativa nella lotta alla criminalità, consolidando la sua reputazione come ufficiale di grande competenza investigativa.

Assumendo la guida del Reparto Operativo di Trieste, il Tenente Colonnello Borettaz si troverà a dirigere il Nucleo Informativo e Investigativo, coordinando attività di intelligence e indagini a 360 gradi.

In risposta alle domande dei giornalisti, l’ufficiale ha espresso una particolare attenzione alla tutela dei cittadini più vulnerabili, in particolare degli anziani, frequentemente presi di mira da truffatori.

Questo impegno sottolinea la sensibilità dell’Arma dei Carabinieri verso le problematiche sociali e la volontà di intensificare le attività di prevenzione e sensibilizzazione.

Un monito chiaro e fondamentale: nessun esponente delle forze dell’ordine o magistrato richiede mai denaro, e qualsiasi richiesta di questo tipo deve essere immediatamente segnalata alle autorità competenti.