Nuovo comandante dei Carabinieri a Pordenone: Colonnello Spiller subentra a Spinola

Il Comando Provinciale Carabinieri di Pordenone accoglie un nuovo volto alla guida: il Colonnello Emanuele Spiller assume l’incarico, succedendo al pari grado Roberto Spinola, trasferito con un prestigioso incarico nell’Arma a Napoli.

La sua nomina segna un importante avvicendamento, portando con sé un bagaglio di esperienza maturata in contesti operativi di notevole complessità e rilevanza strategica.

Il Colonnello Spiller, quarantotto anni, veronese d’origine, ha recentemente concluso un significativo periodo di servizio a Reggio Calabria, dove ha diretto il Comando.

La sua carriera, costellata di responsabilità di crescente importanza, testimonia una solida preparazione e un profondo senso del dovere.

Prima di giungere a Pordenone, ha ricoperto incarichi di comando presso nuclei operativi cruciali per la sicurezza del territorio.

Ha guidato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Locri, un’area caratterizzata da sfide specifiche, e le Compagnie di Valledoria, Cesenatico e Vicenza, acquisendo una visione operativa a tutto tondo.

Tra il 2017 e il 2023, ha diretto il Reparto Operativo di Venezia, un comando di particolare importanza strategica per la sicurezza di una città d’arte e un hub turistico internazionale, gestendo una vasta gamma di problematiche, dalla criminalità organizzata al contrasto alla microcriminalità, passando per la gestione di eventi di grande richiamo.

La formazione del Colonnello Spiller riflette un percorso accademico e militare di alto livello.

Ha frequentato il prestigioso 179° Corso Osare presso l’Accademia Militare di Modena, per poi proseguire con il triennio alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Il suo impegno per l’eccellenza si è concretizzato con il conseguimento di due lauree: in Giurisprudenza presso l’Università Sapienza di Roma e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna presso l’Università di Tor Vergata.

Queste competenze multidisciplinari lo pongono in grado di affrontare le sfide contemporanee con una prospettiva ampia e rigorosa, integrando la conoscenza del diritto con le dinamiche della sicurezza pubblica.

Il nuovo Comandante Provinciale è una persona legata alla famiglia: è sposato e padre di un figlio diciottenne, un ulteriore elemento che ne delinea il profilo umano e sottolinea la sua integrazione nella società.

La sua nomina a Pordenone rappresenta un’opportunità per l’Arma dei Carabinieri nella provincia e un punto di riferimento per l’intera comunità, portando con sé una visione operativa orientata alla prevenzione, alla repressione dei reati e al rafforzamento del rapporto di fiducia con i cittadini.