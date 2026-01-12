Nuovo procuratore alla Corte dei Conti FVG: Alberto Mingarelli al timone.

La Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia accoglie un nuovo volto alla sua guida: Alberto Mingarelli assume l’incarico di Procuratore regionale, succedendo a Tiziana Spedicato, la quale intraprende una nuova fase professionale.

Questa transizione segna un punto di passaggio significativo per l’organismo di controllo contabile, incaricato di vigilare sulla legalità e l’efficacia dell’azione amministrativa a livello regionale.

L’esperienza di Mingarelli, figura di spicco nel panorama della magistratura contabile, porta con sé un bagaglio di competenze acquisite in ruoli di elevata responsabilità.

La sua precedente posizione di Presidente aggiunto della Sezione giurisdizionale per la Puglia, con sede a Bari, testimonia la sua profonda conoscenza del diritto contabile e delle procedure di controllo.

Tale esperienza gli ha permesso di maturare una solida visione strategica riguardo alla gestione delle risorse pubbliche e alla lotta contro gli illeciti.

L’assunzione di questa carica da parte di Mingarelli si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la trasparenza e la responsabilità nell’utilizzo dei fondi pubblici.

La Corte dei Conti, in quanto organo indipendente e imparziale, svolge un ruolo cruciale nel garantire che le risorse siano impiegate in modo efficiente ed efficace, nel rispetto della legge e nell’interesse della collettività.

Il nuovo Procuratore sarà chiamato a guidare l’attività di controllo, individuando eventuali irregolarità, accertando responsabilità e proponendo misure correttive.

La sua leadership sarà chiamata ad affrontare sfide complesse, come la gestione dei finanziamenti europei, la vigilanza sulla sanità regionale, il controllo delle infrastrutture e la tutela del patrimonio pubblico.

L’efficacia del suo operato dipenderà dalla capacità di coordinare le attività dei funzionari, di sviluppare strategie di controllo innovative e di collaborare con le altre istituzioni coinvolte nella gestione delle risorse pubbliche.

La nomina di Mingarelli rappresenta, quindi, un’opportunità per rafforzare il ruolo della Corte dei Conti e per promuovere una cultura della legalità e della responsabilità all’interno della pubblica amministrazione friulano-veneziana.

La sua esperienza e competenza saranno fondamentali per garantire che la gestione delle risorse pubbliche sia improntata alla massima trasparenza e nell’interesse di tutti i cittadini.