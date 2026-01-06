Ondata di maltempo: scuole chiuse a Trieste e Muggia

In vista di un’ondata di maltempo destinata a colpire la regione, l’amministrazione comunale di Trieste e l’amministrazione di Muggia hanno adottato misure precauzionali per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha annunciato ufficialmente l’imminente emanazione di un’ordinanza che disporrà la sospensione delle attività didattiche in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, situate all’interno del territorio comunale di Trieste, per l’intera giornata di domani, mercoledì 7 gennaio 2026.

Parallelamente, il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, ha comunicato una decisione analoga, estendendo la sospensione delle lezioni a tutte le scuole del comune da lui governato.

La decisione, presa in via del tutto preventiva, si basa su previsioni meteorologiche che indicano l’arrivo di intense nevicate, caratterizzate da accumuli significativi e da possibili fenomeni di boria, con conseguente rischio di difficoltà nella viabilità e compromissione della sicurezza pubblica.

Questa decisione non è solo una risposta immediata alle previsioni, ma riflette un approccio proattivo da parte delle amministrazioni locali, che mirano a tutelare la salute e l’incolumità della comunità scolastica.

La chiusura delle scuole, sebbene possa generare disagi per le famiglie, rappresenta la misura più responsabile in un contesto di potenziali emergenze.

Si rende necessario, infatti, evitare situazioni di pericolo durante gli spostamenti casa-scuola e viceversa, soprattutto per i più piccoli e per coloro che utilizzano mezzi pubblici o percorsi pedonali non adeguatamente protetti.

La previsione di nevicate consistenti, unite alla possibilità di boria, un fenomeno tipico della zona costiera triestina caratterizzato da forti raffiche di vento freddo che sollevano lastre di ghiaccio, rendono impraticabili alcuni tratti di strada e aumentano il rischio di incidenti.

L’ordinanza di sospensione delle lezioni è stata presa tenendo conto anche delle difficoltà logistiche che potrebbero ostacolare l’intervento dei soccorsi in caso di necessità.

Le amministrazioni comunali invitano la popolazione a prestare la massima attenzione alle comunicazioni ufficiali e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti, evitando spostamenti non necessari e adottando comportamenti prudenti.

Si auspica che l’emergenza sia di breve durata e che le condizioni meteorologiche si stabilizzino rapidamente, permettendo una pronta ripresa delle attività scolastiche.

Inoltre, si stanno valutando alternative per garantire la continuità didattica, come lezioni a distanza, qualora le condizioni lo permettano.