Padre dona rene alla figlia: un gesto d’amore e speranza a Udine.

Un gesto di amore filiale e profonda generosità ha segnato un evento significativo presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine: un padre ottantenne ha donato un rene alla figlia, regalando a quest’ultima una nuova prospettiva di vita.

Questo trapianto da vivente, eseguito nelle recenti settimane, sottolinea la complessità e la speranza che si celano dietro la donazione di organi, aprendo una riflessione sull’età come fattore determinante nelle decisioni mediche.

L’eccezionalità del caso risiede nell’età avanzata del donatore.

Contrariamente a presupposti consolidati, l’anzianità non si è rivelata un ostacolo insormontabile.

La valutazione clinica, condotta con rigore, ha evidenziato una funzionalità renale ancora sufficientemente buona da rendere possibile la donazione, dimostrando che l’invecchiamento organico è un processo intrinsecamente variabile e non generalizzabile.

L’episodio sottolinea come la valutazione individuale e la comprensione dei fattori specifici siano cruciali per superare pregiudizi e ampliare il bacino di potenziali donatori.

La Struttura di Nefrologia e Dialisi dell’azienda sanitaria ha curato l’organizzazione dell’intervento, eseguito dalla Clinica Chirurgica, evidenziando la collaborazione multidisciplinare necessaria per affrontare procedure di tale complessità.

Il direttore della Struttura di Nefrologia, Giuliano Boscutti, ha espresso la sua ammirazione per il gesto, sottolineando come l’episodio possa ispirare altri potenziali donatori, incoraggiandoli a superare le proprie preoccupazioni e ad affrontare una valutazione medica approfondita.

Il successo dell’intervento, unito al regolare decorso clinico post-operatorio di entrambi i pazienti, testimonia la competenza del team medico e l’efficacia delle procedure adottate.

La paziente ricevente, ora dotata di una funzionalità renale stabile e ottimale, ha ricevuto un dono inestimabile, una seconda possibilità di vivere appieno la propria esistenza.

L’evento si inserisce in un contesto di crescente impegno nella promozione della donazione da vivente all’interno dell’azienda sanitaria.

Patrizia Tulissi, della Struttura di Nefrologia, ha quantificato l’attività, indicando che, dall’inizio dell’anno, sono stati eseguiti sei trapianti da vivente, su un totale di 46 trapianti renali complessivi, e ben 33 dalla ripresa dell’attività nel 2020.

L’obiettivo primario è incrementare ulteriormente questa pratica, che si prevede rappresenterà circa il 20% dei trapianti renali annuali dell’Asufc, attualmente stabilizzati intorno alle 60 unità.

Questa crescita testimonia un impegno concreto verso un modello di cura sempre più orientato alla donazione e al trapianto, offrendo speranza e nuova vita a un numero crescente di pazienti affetti da insufficienza renale cronica.

Il gesto del padre udinese è un potente messaggio di speranza e generosità, un faro che illumina il cammino verso un futuro in cui la donazione di organi sia sempre più accessibile e riconosciuta come un atto di profonda umanità.