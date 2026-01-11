Pallanuoto: Trieste brilla nel Campionato ASI, crescita e divertimento

Il secondo concentramento del Campionato Nazionale ASI di Pallanuoto ha concluso la sua corsa, lasciando emergere una vivace realtà sportiva nata dall’iniziativa congiunta di Pallanuoto Trieste e Trieste Campus.

Questo progetto ambizioso mira a coltivare la pallanuoto amatoriale, offrendo a giovani atleti un percorso formativo alternativo, lontano dalle logiche competitive e orientato alla crescita personale e all’esperienza sportiva.

L’appuntamento, svoltosi al Polo Natatorio Bruno Bianchi, ha visto confrontarsi sei società provenienti dal tessuto giovanile e professionistico del Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna: Pallanuoto Trieste, DeAkker Bologna, Rari Nantes Bologna, Forlì e Abano.

La categoria Under 18 della Pallanuoto Trieste, guidata da Daniele Bettini, ha dominato il proprio girone, inanellando vittorie significative contro DeAkker Bologna (8-7), Abano (26-9), Rari Nantes Bologna (16-10) e Forlì (13-9), dimostrando una progressione tecnica e tattica palpabile.

Le altre contendenti, DeAkker Bologna, Rari Nantes Bologna e Forlì, hanno anch’esse registrato successi, contribuendo a creare un cartellone di incontri avvincenti e dinamici.

L’esperienza del concentramento ha rafforzato l’identità stessa del Campionato Nazionale ASI, evidenziando un’evoluzione rispetto al primo appuntamento di Bologna.

“Abbiamo assistito a partite più combattute e a un miglioramento complessivo delle squadre,” ha commentato Daniele Bettini, allenatore della Pallanuoto Trieste e figura chiave del progetto.

Questa osservazione sottolinea l’efficacia del format, che privilegia la qualità sull’estensione, promuovendo un ambiente di apprendimento continuo e stimolante.

Il valore aggiunto di questa competizione risiede nella sua capacità di favorire lo sviluppo individuale dei giocatori.

Ogni partita è un’occasione per sperimentare, imparare dai propri errori e crescere come atleti.

“La formula dei concentramenti funziona davvero,” ha aggiunto Bettini, “non si tratta di un gran numero di partite, ma ogni incontro è come decine di allenamenti intensivi.

” Questa affermazione sottolinea il ruolo cruciale del confronto diretto con avversari di pari livello, un elemento fondamentale per accelerare il processo di apprendimento.

Il Campionato Nazionale ASI coinvolge un numero di dieci società sportive, un ecosistema variegato che unisce realtà consolidate e nuove realtà emergenti.

La composizione delle squadre è strategica: prevalentemente Under 18, con la possibilità di includere due giocatori “fuori quota” per favorire la crescita e l’integrazione di talenti promettenti.

Questa flessibilità permette di creare formazioni equilibrate, che combinano esperienza e potenziale.

Il progetto si pone come ponte tra la formazione giovanile e il mondo della pallanuoto professionistica, offrendo opportunità concrete di crescita e sviluppo.

L’iniziativa rappresenta un modello innovativo, volto a promuovere la pallanuoto non solo come sport, ma come strumento di crescita personale e di aggregazione sociale.