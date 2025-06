Pellegrinaggio di Fede: Teologi del Triveneto a Aquileia

Un Pellegrinaggio di Radici e Prospettive: Istituzioni Teologiche del Triveneto Celebrano il Giubileo ad AquileiaUn evento di profondo significato storico e spirituale si appresta a tingere di luce la città di Aquileia: domani, istituzioni accademiche e centri di studio ecclesiastici provenienti da tutto il Triveneto si riuniranno per un pellegrinaggio solenne a commemorazione del loro legame indissolubile con la culla della fede cristiana in questa regione. La Facoltà Teologica del Triveneto, la Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia, l’Istituto di Liturgia Pastorale Santa Giustina di Padova e l’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia convergono verso Aquileia in un gesto di riconciliazione con il passato e di rinnovamento del cammino futuro.La celebrazione eucaristica, che si terrà all’interno della maestosa Basilica Patriarcale, sarà presieduta dal Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, testimonianza del rilievo attribuito all’evento e della sua risonanza a livello internazionale.Aquileia, terra madre della Chiesa nel Triveneto, rappresenta un crogiolo di storia e fede, un luogo in cui la parola di Cristo si è diffusa tra le popolazioni, plasmando la cultura e l’identità di un intero territorio. Questo pellegrinaggio non è semplicemente una visita a un luogo sacro, ma un atto di memoria collettiva, un riconoscimento del debito spirituale contratto nei confronti di coloro che, con coraggio e perseveranza, hanno trasmesso la fede attraverso secoli di sfide, persecuzioni e divisioni.Come sottolinea Don Maurizio Girolami, Preside della Facoltà Teologica del Triveneto, l’incontro inedito delle diverse istituzioni rappresenta un “ritorno alle origini”, un’occasione per “riprendere la bussola e riprendere la navigazione nel mare della storia”. È un’esortazione a riscoprire le radici teologiche e pastorali che hanno nutrito il cammino delle istituzioni, a confrontarsi con le eredità complesse e spesso contraddittorie del passato, e a proiettarsi verso un futuro di dialogo, accoglienza e servizio.La Facoltà Teologica del Triveneto, nata nel contesto del Convegno di Aquileia del 1991, si è da allora affermata come punto di riferimento per la formazione teologica universitaria nel territorio, collegando un’ampia rete di istituti teologici e superiori di scienze religiose. Con una comunità studentesca di oltre 1556 studenti e un corpo docente di 325 professori, la facoltà contribuisce attivamente alla ricerca, all’insegnamento e alla diffusione della cultura religiosa.Il programma della giornata prevede, alle ore 10:30, il raduno dei gruppi provenienti dalle diverse sedi nella piazza antistante la Basilica. L’incontro sarà aperto da un intervento introduttivo di Andrea Bellavite, Direttore della Fondazione Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, che illustrerà il significato storico e artistico del complesso monumentale. Seguiranno poi due interventi, uno di natura storico-patristica, tenuto da Maurizio Girolami, e uno teologico-spirituale, a cura di Marzia Ceschia, che approfondiranno il legame tra la fede cristiana e il territorio aquileiese. La solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal Cardinale Parolin, concluderà la mattinata, sigillando un momento di preghiera, riflessione e rinnovamento per l’intera comunità ecclesiale del Triveneto.