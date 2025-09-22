Piantedosi a Gorizia: più sicurezza, nuova identità per il Friuli Venezia Giulia

L’impegno dello Stato verso il Friuli Venezia Giulia, e in particolare verso la provincia di Gorizia, si concretizza con un rafforzamento strategico delle forze dell’ordine, un investimento che mira a ridisegnare l’identità del territorio oltre la tradizionale gestione delle frontiere e dei flussi migratori.

Nel corso dell’inaugurazione della nuova sede della Questura, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, affiancato dal Capo della Polizia Vittorio Pisani, ha delineato un piano che prevede un ampliamento della presenza statale, non limitato a un mero incremento di personale, ma esteso alla creazione di nuove strutture operative, compresi presidi mobili, per rispondere in modo più efficace alle esigenze specifiche del contesto locale.

La nuova visione, come ha sottolineato Piantedosi, trascende la tradizionale funzione di controllo del confine e gestione dei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Gradisca d’Isonzo, riconoscendo la necessità di un impegno più ampio a favore dello sviluppo e della sicurezza del territorio.

Il Ministro ha esplicitamente invitato la Regione e le istituzioni locali a collaborare nell’individuazione di sedi idonee per l’insediamento di queste nuove strutture, auspicando che al termine del mandato governativo, Gorizia possa essere riconosciuta non solo per la sua posizione geografica e la complessità della gestione dei flussi migratori, ma anche per il consolidamento di una presenza statale robusta e versatile.

La scelta di Gorizia, come ha evidenziato il Ministro, non è casuale.

La città e la provincia rappresentano un crocevia di storia, cultura e sfide, un territorio segnato da un passato complesso e proiettato verso il futuro.

La nuova sede della Questura si configura quindi come un segno tangibile di supporto concreto alle necessità del territorio, un elemento di continuità e sviluppo.

Il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, ha ulteriormente enfatizzato l’importanza strategica del confine orientale del Paese.

Questa area, definita “sensibile” e cruciale per la sicurezza nazionale, richiede un’attenzione particolare, che va al di là della semplice protezione del territorio friulano.

Si tratta di un’area di confine che incide direttamente sulla sicurezza di tutta l’Italia, richiedendo un approccio integrato e una costante vigilanza.

Il rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine in questa zona rappresenta quindi un investimento nella sicurezza complessiva del Paese, un impegno a garantire la protezione dei cittadini e la salvaguardia del territorio.

La nuova Questura si configura come un fulcro operativo, un punto di riferimento per le forze dell’ordine e un segnale di vicinanza alla comunità locale.