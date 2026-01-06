Pignarûl Grant: il 2026 tra ombre, sfide e speranze.

Il 2026 si preannuncia un anno di transizione, segnato da ombre e potenzialità, come rivelato dalle letture del Pignarûl Grant di Tarcento.

Questa antica consuetudine, il più imponente falò propiziatorio del Friuli, affida a figure simboliche il compito di decifrare i segni celati nelle fiamme, e quest’anno il Vecchio Venerando, Andrea Maroè, ha tracciato un quadro complesso e sfidante.

Maroè, custode vivente della memoria epifanica, un ponte tra il passato e il presente, ha scrutato le spire danzanti del fuoco, interpretandone la direzione e l’intensità.

Il rito, tramandato di generazione in generazione, si radica in una profonda connessione con la terra e il cielo, un dialogo silenzioso tra l’uomo e le forze cosmiche.

La colonna di fumo, dopo un’iniziale ascesa verticale, ha inaspettatamente virato verso nord, un segnale che, secondo la tradizione popolare, presagisce un periodo di prove e ostacoli.

Non si tratta di un verdetto inappellabile, bensì di un avvertimento, un invito alla prudenza e alla riflessione.

“L’anno che ci attende non sarà facile,” ha affermato Maroè, con la gravità che caratterizza chi porta il peso della tradizione.

Le incertezze economiche e le tensioni geopolitiche si intensificheranno, creando un clima di incertezza e precarietà.

Tuttavia, la lettura del Vecchio Venerando non si limita a un pessimismo sterile.

Al contrario, essa sottolinea l’importanza di riscoprire le risorse interne, di valorizzare il capitale umano e di promuovere la collaborazione a livello locale.

“Non cerchiamo redenzione in soluzioni esternalizzate, in modelli economici importati o in promesse ingannevoli,” ha esortato Maroè.

“La risposta alle nostre sfide si trova nel nostro territorio, nella resilienza della nostra comunità e nella capacità dei giovani di innovare.

” La crisi, lungi dall’essere un evento distruttivo, può rivelarsi un catalizzatore di cambiamento, un’opportunità per ripensare il nostro modo di vivere e di lavorare.

La sfida più grande non sarà quella di saper usare