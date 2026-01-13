Più Polizia in Friuli Venezia Giulia: 124 nuovi agenti per la sicurezza.

Un significativo incremento di risorse umane è stato approvato per le forze dell’ordine in Friuli Venezia Giulia, in seguito all’analisi del Piano Nazionale degli Incrementi del Personale della Polizia di Stato per il periodo gennaio-marzo 2026.

La distribuzione di queste nuove unità, che totalizzano un aumento complessivo di 124 agenti e ispettori, riflette una strategia mirata a potenziare la sicurezza a livello regionale, con particolare attenzione alle aree di confine e a quelle più vulnerabili.

L’assegnazione più rilevante riguarda la Polizia di Frontiera, potenziata con 59 unità a Trieste, un numero che sottolinea l’importanza strategica della regione in termini di controllo dei flussi migratori e di sicurezza nazionale.

A supporto di questa struttura centrale, Gorizia riceverà ulteriori 44 agenti, mentre Udine ne vedrà assegnati 21.

Oltre a questi significativi rafforzamenti, verranno incrementate le risorse per la Questura con 5 unità, la Polizia Stradale con 4, la Polizia Postale con 5 e la Scuola di Polizia con altre 5, contribuendo a migliorare l’efficacia di tutte le articolazioni operative delle forze dell’ordine.

L’assessore regionale alla Sicurezza e Immigrazione, Pierpaolo Roberti, ha sottolineato come questo potenziamento rappresenti una risposta concreta alle esigenze del territorio e un segnale di attenzione da parte del Ministero dell’Interno.

L’incremento di personale permetterà di intensificare i controlli alle frontiere, non solo per contrastare l’immigrazione irregolare e il crimine transfrontaliero, ma anche per garantire una presenza più capillare e una risposta più tempestiva agli eventi di natura criminale su tutto il territorio regionale.

La decisione di mantenere la sospensione dell’accordo di Schengen, un provvedimento sostenuto attivamente dalla Regione, si conferma come una scelta lungimirante, in grado di garantire un maggiore controllo e una maggiore flessibilità nella gestione dei flussi migratori, come dimostrato anche dai risultati ottenuti nel corso del 2025.

Questo approccio, unito alla stretta collaborazione tra la Regione e il Ministero dell’Interno, ha permesso di raggiungere risultati significativi in termini di sicurezza e ordine pubblico.

L’assessore Roberti ha espresso la sua gratitudine al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e al Sottosegretario Nicola Molteni, riconoscendo il loro impegno e la loro sensibilità verso le problematiche legate alla sicurezza in Friuli Venezia Giulia.

Questo significativo afflusso di risorse umane rappresenta un investimento cruciale per il futuro della regione, rafforzando la capacità delle forze dell’ordine di tutelare la sicurezza dei cittadini e di contrastare efficacemente ogni forma di illegalità.