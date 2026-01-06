Polemica sul fotomontaggio: Schlein Befana, attacco o satira?

Un’immagine controversa ha scatenato un’ondata di polemiche nel panorama politico italiano: un fotomontaggio diffuso sui canali social del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, raffigurante la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, in abiti da Befana.

L’atto, presentato come un augurio natalizio, ha immediatamente suscitato reazioni contrastanti, trascendendo la semplice barzelletta per divenire un terreno di scontro ideologico.

La segretaria regionale del PD FVG, Caterina Conti, ha condannato il gesto con veemenza, definendolo un’espressione inequivocabile della cultura politica di destra, lungi dall’essere una derisione bonaria o un’iniziativa spiritosa.

Conti ha stigmatizzato l’episodio come un atto di profonda irrispettosità, in cui si cela una sottile aggressione sessista e un ricorso al body shaming come strumento di lotta politica.

L’atto, a suo dire, non solo manca di decenza per chi ricopre una carica pubblica, ma rivela una pericolosa tendenza a strumentalizzare le festività per sminuire e denigrare gli avversari.

La critica di Conti si estende oltre il singolo episodio, individuando in questo gesto un sintomo di una cultura politica più ampia, caratterizzata da una certa arroganza e dalla tendenza a svalutare il dissenso.

Ha inoltre ricordato che si tratta di un comportamento non isolato nell’operato del sindaco, suggerendo che tale atteggiamento rifletta una visione del mondo più ristretta e poco incline al confronto costruttivo.

L’appello finale è rivolto ai colleghi politici, invitandoli a dissociarsi pubblicamente da tali comportamenti.

L’eco della polemica è stata amplificata dalla riproposizione dell’immagine da parte del direttore del TG La7, Enrico Mentana, che, attraverso un post sui social media, ha scelto di oscurare il volto di Schlein, lasciando visibile solo la figura vestita da Befana.

Questa ulteriore manipolazione dell’immagine ha contribuito a intensificare il dibattito, sollevando interrogativi sull’etica dell’utilizzo di strumenti di comunicazione sociale in contesti politici e sulla responsabilità dei media nel veicolare messaggi potenzialmente offensivi.

L’episodio pone interrogativi profondi sul ruolo e i limiti dell’ironia e della satira nel dibattito pubblico, e sulla necessità di definire confini chiari tra la legittima critica politica e l’attacco personale.

Solleva, inoltre, una riflessione più ampia sulla degenerazione del linguaggio politico, sempre più incline a soluzioni provocatorie e a personalizzazioni che rischiano di offuscare i reali problemi della società.

L’evento, al di là della sua apparente trivialità, si configura come un campanello d’allarme sulla qualità del confronto politico e sulla necessità di promuovere una cultura del rispetto reciproco, anche in contesti di forte dissenso ideologico.