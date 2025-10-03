Pordenone, mille in piazza per la Palestina e Pal

Un’onda di partecipazione ha investito questa mattina Pordenone, con un corteo stimato intorno al migliaio di persone che si è radunato in piazza XX Settembre per esprimere solidarietà verso la Palestina e in segno di supporto alle iniziative di Pal – Progetto Alternativo Locale.

La manifestazione, un concentrato di voci e colori, ha visto protagonisti lavoratori, pensionati, studenti e attivisti, uniti da un sentimento comune di preoccupazione per la situazione umanitaria nel territorio palestinese e dalla volontà di promuovere un’alternativa allo status quo.

Il simbolismo presente era palpabile: numerose bandiere della CGIL, a testimonianza del coinvolgimento attivo dei sindacati, si affiancavano a quelle palestinesi, portatrici di una storia complessa e di un desiderio di autodeterminazione.

La presenza di studenti, in particolare, suggerisce un passaggio generazionale nella consapevolezza politica e nell’impegno civico, un’eco di speranza per il futuro.

Le autorità locali, la Questura in primis, hanno monitorato l’evento con attenzione, assicurando una presenza discreta ma efficace, sia in uniforme che in abiti civili.

La manifestazione si è sviluppata in un clima di pacifica convivenza, senza che fossero necessarie azioni di contenimento o interventi di ordine pubblico.

La capacità di autocontrollo e di rispetto delle regole da parte dei manifestanti ha contribuito a garantire la sicurezza di tutti.

Al di là del corteo stesso, si segnala un rafforzamento dei presidi di sicurezza presso l’autostazione e la stazione ferroviaria, punti nevralgici della viabilità cittadina, a garanzia della mobilità e della sicurezza dei viaggiatori.

Questa misura preventiva, pur non direttamente correlata alla manifestazione, testimonia un approccio proattivo da parte delle forze dell’ordine, volto a prevenire eventuali sviluppi imprevisti e a garantire la tranquillità della comunità.

La manifestazione di Pordenone si inserisce in un contesto più ampio di crescente preoccupazione internazionale per la crisi palestinese, segnata da tensioni geopolitiche, violenze e sofferenze umane.

L’impegno di Pal, un’organizzazione locale impegnata nella promozione di alternative economiche, sociali e culturali, ha contribuito a catalizzare l’attenzione sulla questione palestinese e a mobilitare la cittadinanza.

La partecipazione di un così ampio numero di persone sottolinea la sensibilità e l’impegno della comunità pordenonese verso i temi della giustizia sociale, dei diritti umani e della pace.